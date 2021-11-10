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10 ноября 2021 года 09:15
ФНС предложила путь к полному обелению экономики
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Александр Щербак/ТАСС
10 ноября. FINMARKET.RU - Внедрение налоговой оговорки для 3,3 тысяч крупнейших налогоплательщиков, дающих сейчас две трети поступлений в бюджет, может практически полностью обелить российскую экономику и установить честную конкуренцию на рынках, считают в Федеральной налоговой службе. Налоговики, как пишет "Коммерсантъ", уверены, что эти администрируемые на федеральном уровне компании являются регуляторами "спроса на добросовестность" для остального бизнеса, и применение в договорах с контрагентами нового инструмента "по цепочке" приведет к его выходу из тени. Управляющий партнер компании Tax & Legal Management Василий Ваюкин, мнение которого приводит "Ъ", отметил, что правоприменительной практики по оговорке пока не сложилось, она противоречива, и суды в ряде случаев отказывают в возмещении имущественных потерь. Он добавил, что суды учитывают оговорку, только если стороны действуют добросовестно и проявляют должную коммерческую осмотрительность - к примеру, не заключают договора с оговоркой с "пустышками".
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