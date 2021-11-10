Вакцинация от коронавируса может стать в РФ обязательной

10 ноября. FINMARKET.RU - Вакцину от COVID-19 нужно внести в Национальныйпрививок, а саму вакцинацию следует сделать обязательной, заявил директор Национального исследовательского центра (НИЦ) эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.

"Это (пандемия COVID-19) кончится, когда 70-75% населения нашей страны, заодно и земного шара, будут провакцинированы, у которых будут антитела защитные к данному возбудителю. Для этого, безусловно, данный препарат должен быть введен в Национальный календарь прививок. А вакцинация должна быть обязательной", - сказал Гинцбург в интервью " Российской газете ".

Кроме того, по его мнению, чтобы не допустить новой пандемии, "детишек надо приучать к тому, что нужно обязательно вакцинироваться, как и их родителям".

"(Необходимо вакцинироваться), чтобы в обществе быть нормально воспринятым и быть полноценным гражданином того общества, в котором живешь. Потому что если ты будешь невакцинированным, то ты не только наносишь вред себе, но и своим близким, всем окружающим", - подчеркнул директор НИЦ им. Гамалеи.