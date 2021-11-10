.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Главное
.
СВЯЗАННЫЕ МАТЕРИАЛЫ
10 ноября 2021 года 08:57
Вакцинация от коронавируса может стать в РФ обязательной
|1
Вячеслав Прокофьев/ТАСС
10 ноября. FINMARKET.RU - Вакцину от COVID-19 нужно внести в Национальный календарь прививок, а саму вакцинацию следует сделать обязательной, заявил директор Национального исследовательского центра (НИЦ) эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург. "Это (пандемия COVID-19) кончится, когда 70-75% населения нашей страны, заодно и земного шара, будут провакцинированы, у которых будут антитела защитные к данному возбудителю. Для этого, безусловно, данный препарат должен быть введен в Национальный календарь прививок. А вакцинация должна быть обязательной", - сказал Гинцбург в интервью "Российской газете". Кроме того, по его мнению, чтобы не допустить новой пандемии, "детишек надо приучать к тому, что нужно обязательно вакцинироваться, как и их родителям". "(Необходимо вакцинироваться), чтобы в обществе быть нормально воспринятым и быть полноценным гражданином того общества, в котором живешь. Потому что если ты будешь невакцинированным, то ты не только наносишь вред себе, но и своим близким, всем окружающим", - подчеркнул директор НИЦ им. Гамалеи.
.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
АК-54 10.11.2021
Вакцинация - вещь добрая и обязательная! Главное-ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ! Зачем лукавить и подписывать лживую бумажку о "добровольном вакцинировании", достаточно указать в ней номер приказа или постановления! И зачем говорить о наличии нескольких вакцин, когда реально есть только ОДКА "Спутник". Чиновники на себя не берут ни грамма ответственности, особенно если учесть кому мы должны быть благодарны за эти результаты оптимизации, она-же обещала, что сокращение койко-мест и врачей в городах и весях не скажется на качестве медицины.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.
.