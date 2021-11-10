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10 ноября 2021 года 08:45
Значение экономического роста для борьбы с нищетой в РФ падает
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Дмитрий Рогулин/ТАСС
10 ноября. FINMARKET.RU - Исторически мнение о том, что уровень бедности в России должен сокращаться экономическим ростом, верно — однако в последние годы весьма неоднородная по происхождению российская бедность в большей степени сокращается гострансфертами. Выводы исследования экономистов Хай Ань Дань и Ксении Абаноковой, по-новому периодизирующих бедность в РФ с 1990-х, дополняются неожиданными для российской аудитории тезисами: хроническая бедность в России относительно редка, а доходы беднейших 20% населения страны росли быстрее, чем средние, не только в последние годы, но последние четверть века, пишет "Коммерсантъ". Для РФ характерна высокая мобильность доходов. Данные исследования по тому, кто являлся бенефициаром экономического роста: доходы 20% беднейшей доходной группы за 25 лет росли на 5% в год, 20% богатейшей — на 4%, в среднем по населению — на 3,3%: именно это в основном и сократило популяцию бедных в РФ, в 1992 году оценивавшуюся в 33,5% населения.
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АК-54 10.11.2021
Социология лукава, безопасности ради не следует распространяться о своем сказочном богатстве, мало ли что. Отсюда и указанный выше 1% безумнобогатых. радоваться нечему. Так что все это больше эмоции, нежели реальные социальные показатели. В современной России бедность становится нормой жизни — так теперь принято, новый политический тренд. Макароны по-флотски, подсолнечное масло, сахар и хлеб — основные товары потребления. Иначе как понять что 11 000 пенсии в месяц- это безумно много, а для чиновницы курирующей это направление 1.5 млн. руб в день - это нормально.
Павел 10.11.2021
Экономический рост и благосостояние "папуасов" территории, с которой все вытаскивают вещи в принципе не совместимые.
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