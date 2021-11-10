Значение экономического роста для борьбы с нищетой в РФ падает

10 ноября. FINMARKET.RU - Исторически мнение о том, что уровень бедности в России должен сокращаться экономическим ростом, верно — однако в последние годы весьма неоднородная по происхождению российскаяв большей степени сокращается гострансфертами. Выводы исследования экономистов Хай Ань Дань и Ксении Абаноковой, по-новому периодизирующих бедность вс 1990-х, дополняются неожиданными для российской аудитории тезисами: хроническая бедность в России относительно редка, а доходы беднейших 20% населения страны росли быстрее, чем средние, не только в последние годы, но последние четверть века, пишет "Коммерсантъ".

Для РФ характерна высокая мобильность доходов. Данные исследования по тому, кто являлся бенефициаром экономического роста: доходы 20% беднейшей доходной группы за 25 лет росли на 5% в год, 20% богатейшей — на 4%, в среднем по населению — на 3,3%: именно это в основном и сократило популяцию бедных в РФ, в 1992 году оценивавшуюся в 33,5% населения.