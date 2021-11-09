Карточные секреты: мнимому сотруднику банка доверяют 15% россиян

9 ноября. FINMARKET.RU - Россияне в 15% случаев готовы раскрыть реквизиты карт и личную информацию в разговоре с человеком, представившимся "сотрудником банка", говорится в исследовании международной платежной системы Visa.

Согласно результатам исследования, респонденты больше доверяют мнимым представителям кредитных организаций, чем фальшивым сотрудникам правоохранительных органов. Однако вторым каждый пятый россиянин из 1613 опрошенных готов сообщить свой домашний адрес.

Мнимым "представителям ЦБ" доверяют меньше, но 2% респондентов согласны рассказать им даже код доступа в мобильный банк, трехзначный код на обратной стороне, а также код подтверждения платежа из СМС. С представителями "правоохранительных органов" такой информацией готовы поделиться всего 1% россиян.

По результатам исследования Visa, только 0,2% опрошенных знают, какую информацию по банковской карте и кому можно предоставлять, а также как отличить безопасный сайт для оплаты в интернете. С отдельными правилами знакомы 90% респондентов, хуже всего осведомлены люди в возрасте до 25 лет. Наименее защищенными от мошеннических схем оказались те, кто еще не сталкивался с ними.

Глава департамента управления рисками Visa в России Эвелина Нечипоренко, комментируя результаты исследования, отметила, что технологии, защищающие платежные данные, становятся все более надежными, однако многие пользователи все еще не готовы к встрече с мошенниками и рискуют потерять собственные средства. "С началом пандемии мы наблюдали всплеск мошенничества, связанного с появлением новых сценариев социальной инженерии, таких как получение якобы "пособия на поддержку бизнеса", "льготных кредитов", предложение больших скидок на средства индивидуальной защиты и многое другое. Но проблема остается по-прежнему острой, иосваивают новые, диджитальные каналы, где все больше ведут свою незаконную деятельность. Наиболее эффективный способ противодействия злоумышленникам - научить людей распознавать приемы социальной инженерии", - подчеркнула Нечипоренко, слова которой приводятся в исследовании.

Согласно исследованию, россияне считают самым эффективным способом защиты платежных данных двухфакторную авторизацию, при этом доверяют ей только 55% респондентов. Самый распространенный вид защиты платежных данных - одноразовые коды подтверждения (74%), однако при такой распространенности только каждый четвертый опрошенный доверяет одноразовым кодам и считает их эффективными.

Биометрические способы защиты информации не так сильно распространены, но уровень доверия к ним выше. 42% респондентов используют распознавание по отпечатку пальца, 39% считают такой способ надежным. Защиту с распознаванием лица (Face ID) используют только 12% респондентов, доверяют такой технологии 14% россиян, среди опрошенных в возрасте 18-34 лет эта цифра чуть выше - 18%. Считают, что эффективных способов защиты данных нет, 12% россиян.

Самый популярный способ онлайн-оплаты - это оплата на сайте магазина, им пользуются 73% опрошенных и 45% считают его безопасным. Однако только 35% респондентов обращают внимание на адрес страницы, где они проводят оплату. При оплате покупок онлайн большинство обращают внимание на сумму списания (76%) и на название онлайн-магазина (65%). Про протокол безопасности Visa Secure, который защищает покупки с помощью одноразовых кодов, знают 76% опрошенных.