Норму обеспеченности россиян магазинами могут упразднить

9 ноября. FINMARKET.RU - Минпромторг. предлагает изменить нормативы обеспеченности жителей магазинами, торговыми павильонами и рынками. Об этом говорится в разработанном ведомством проекте постановления, пишет "Российская газета"

До сих пор местные власти должны были по специальной методике определять, сколько продуктовых и непродовольственных магазинов, сколько небольших торговых точек требуется в населенном пункте. Базовой цифрой было 202 кв. м на тысячу жителей по торговле продуктами и 387 кв. м - непродовольственными товарами. Необходимые площади для конкретного города или поселка определялись с учетом расходов населения на покупки, роста цен и других показателей. Кроме того, в радиусе 0,25 км для городов и 0,5 км для сел полагалось по 2 магазина "шаговой доступности" (при плотности населения выше 5 тысяч человека на кв. км число торговых точек пропорционально возрастало).

Сейчас смысл этих нормативов пропал, отмечается в пояснительной записке к документу. Активизация дистанционной торговли привела к тому, что площадь обычных магазинов уже не позволяет оценить развитость торговли в целом. Кроме того, власти не имеют способов влияния на увеличение числа магазинов. В то же время критерий площади малых форматов торговли (нестационарных торговых объектов, включая мобильную торговлю, ярмарки и рынки) продолжает сохранять актуальность и оценивать развитие торговли "шаговой" доступности, говорится в пояснительной записке к документу.

Поэтому впредь предлагается устанавливать нормативы только для нестационарной торговли, рынков и ярмарок. Базовые цифры - на 10 тысяч жителей должно приходиться не менее 15 нестационарных торговых объектов (ранее было 9) и один рынок или регулярно проводимая ярмарка (выходного дня, еженедельная, сезонная или постоянная). Сейчас на 10 тысяч населения приходится 14 нестационарных торговых объектов и 0,6 ярмарок или рынков. Каждые пять лет этидолжны обновляться. Для регионов с суровым климатом устанавливать такие нормы не будут.

По данным Росстата, в России к концу 2020 года на каждую тысячу жителей приходилось по 885,7 кв. м торговых площадей. Это на 3,8% больше, чем в 2019 году. Среди федеральных округов лидирует Центральный - здесь показатель превышает 1032 кв. м. Среди регионов лидеры - Московская область (1536 кв. м), Удмуртия (1373 кв. м), Ярославская область (1359), Республика Алтай (1255) и Кировская область (1243).