Российские компании стали чаще платить хакерам

9 ноября. FINMARKET.RU - В 2021 году российскиестали чаще платить кибермошенникам за расшифровку собственных данных, ставших недоступными в результате целевых атак, выяснили в Positive Technologies, которая опросила 250 специалистов по информационной безопасности из российских организаций различных отраслей. Из данных следует, что в 2021 году 16% опрошенных российских компаний платили выкуп по итогам целевых атак хакеров, при этом в 2019 году, когда подобный опрос проводился в последний раз, на это не шел вообще никто, пишет "Коммерсант"

В целом, по информации Positive Technologies, в 2021 году треть опрошенных компаний подверглась целевым атакам. В основном внимание хакеров привлекали финансовый сектор, предприятия топливно-энергетического комплекса и госучреждения. По мнению аналитиков, причиной того, что бизнес стал платить выкупы, стал бум шифровальщиков, который начался в 2020 году.

По данным Group-IB, количество атак шифровальщиков на организации в России в 2021 году увеличилось более чем на 200%. По данным «Лаборатории Касперского», с января по июль шифровальщики атаковали 9,2 тыс. корпоративных пользователей в России.

Среди ключевых факторов, способствующих активизации атак, эксперты называют развитие рынка криптовалют.

Величина выкупа может варьироваться от десятков тысяч до десятков миллионов рублей в зависимости от размера организации. В основном поддаются на шантаж небольшие компании - если требования хакеров ниже, чем потенциальный ущерб от потери данных, говорят эксперты. Рост числа подобных инцидентов, по их мнению, связан с упрощением монетизации незаконно полученных средств