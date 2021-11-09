Пандемия мешает экспансии международных брендов

9 ноября. FINMARKET.RU - Международныепроявляют слабую активность на российском рынке второй пандемийный год подряд: за первые три квартала 2021 г. в страну пришло лишь 11 новых марок, сказано в отчете консалтинговой компании Knight Frank. Если до конца года ситуация не поменяется, то это будет самый низкий показатель с 2011 г.

Даже в пандемийный прошлый год в России появилось 13 новых иностранных брендов, а в 2019 г. - 26. Самая высокая активность была в 2014 г.: тогда на рынок вышло 68 международных брендов. У других консультантов, опрошенных "Ведомостями" , еще более удручающие данные: в CBRE и JLL заметили приход в нашу страну лишь восьми новых марок, некоторые из которых, правда, вернулись или впервые вышли в Россию напрямую, т. е. не по франшизе. Среди них, к примеру, швейцарский обувной бренд Bally и британский производитель аксессуаров Accessorize. Кроме того, как отмечает представитель JLL, три компании в этом году ушли из страны (Bath & Body Works, Lefties и Topshop).

Все 11 марок, представленных теперь и в России, относятся либо к среднеценовому, либо к высокоценовому сегменту, следует из данных Knight Frank.

На политику экспансии международных брендов сильное влияние оказывает общемировая ситуация с пандемией (продолжение локдаунов во многих странах), что сказывается как на их финансовых возможностях, так и на планах компаний по выходу в новые страны, объясняет региональный директор департамента торговой недвижимости Knight Frank Евгения Хакбердиева.

С учетом неопределенности, создаваемой пандемией, и связанных с ней рисков, а также недостаточного для возвращения к привычной жизни уровня вакцинации населения в России количество новых международных ритейлеров по итогам 2021 г. может оказаться минимальным с 2011 г., соглашается с ней представитель JLL.

Впрочем, многие бренды продолжают проявлять интерес к российскому рынку, говорит представитель JLL. По его словам, среди них, к примеру, Arket, Kenkoh, Rimowa, а также Little Caesars и Belgian Beer Cafe заявляли о планах по развитию магазинов и ресторанов в нашей стране. Хакбердиева же ожидает, что до конца года на рынке появится еще не более 1-2 новых международных марок.