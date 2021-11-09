Банки смогут в одностороннем порядке уничтожать бумажные договоры

9 ноября. FINMARKET.RU -смогут в одностороннем порядке уничтожать бумажныес клиентами и создавать их электронные версии. Минэкономразвития в рамках программы "Цифровая экономика" разработал законопроект о внесении изменений в закон "Об информации, информационных технологиях и о защите информации". Об этом "Известиям" сообщили в ведомстве. Документом планируется ввести регулирование долговременного хранения документов в электронном виде, создание возможности конвертации их в другой формат при сохранении его юридической значимости.

В министерстве уверены: нововведение сэкономит бизнесу миллиарды рублей. В действующем законодательстве есть обязательное требование о хранении многих документов в бумажном виде в течение длительного времени - до 75 лет. Общие затраты субъектов предпринимательской деятельности на хранение таких архивов оцениваются в 3,5 трлн рублей в год, отмечали ранее в Минэке.

Законопроект внесен правительством в Госдуму и ожидает рассмотрения в первом чтении, рассказали в Минэкономразвития. Однако в ведомстве уже готовят поправки, которые планируется внести ко второму чтению документа. В текущей его редакции предусмотрено жесткое условие для перевода документов из бумажной формы в электронную с возможностью уничтожения оригиналов, пояснили "Известиям" в министерстве.

В частности, если документ многосторонний (например, договор об оказании услуг), то каждый из участников должен выразить свое согласие, поставив усиленную квалифицированную электронную подпись (УКЭП). Только тогда банк сможет уничтожить бумажный оригинал, подчеркнули в Минэке. Там добавили, что ввиду сложности такой процедуры и заинтересованности участников рынка в скорейшей цифровизации архивов министерством совместно с профильными ведомствами готовятся поправки ко второму чтению.

В крупных кредитных организациях поддерживают поправки, направленные на ускорение цифровизации документооборота. В Центробанке также отметили, что поддерживают предлагаемые нововведения. Однако эксперты видят риски для граждан: электронный архив может дать сбой, а данные из него - пропасть. Также остаются риски утечек информации.