Потребители все активнее переключаются на собственные торговые марки ритейлеров

8 ноября. FINMARKET.RU - Российскиевсе активнее переключаются на собственные торговые марки (СТМ) ритейлеров. Согласно отчету Sberbank CIB "Индекс Иванова", в 3-м квартале доля потребителей, которые переключились на покупку СТМ розничных сетей, выросла до 37% против 24% за тот же период 2020 года. В Sberbank CIB связывают эту тенденцию с желанием россиян экономить, пишет "Коммерсант" . На фоне роста расходов покупателей на еду за 3-й квартал этого года с 37% до 38,1% увеличилось и число экономящих на продуктах - с 62% до 67%.

В то же время число "охотников за скидками" почти у всех сетей сократилось. Как отмечают в Sberbank CIB, эта тенденция позитивна для ритейлеров, которым не приходится жертвовать рентабельностью. Рост популярности СТМ у покупателей аналитики объясняют увеличением предложения таких товаров. В связи с этим запуск крупными игроками жестких дискаунтеров, ассортимент которых во многом формируется за счет СТМ, выглядит оправданным, отмечают в Sberbank CIB.

В торговых сетях тенденцию подтверждают. Снижение доли "охотников за скидками" может косвенно подтверждать рост потребительской уверенности - индекс в 3-м квартале вырос на 3 пункта - до 93 пунктов, отмечают в NielsenIQ.

Исполнительный директор "Русбренда" (включает Procter & Gamble, Nestle, Unilever, Coca- Cola, PepsiCo и пр.) Алексей Поповичев отмечает, что постоянные промо стали снижать лояльность потребителей к брендам, поэтому компании начали постепенно сокращать число акций, отдавая предпочтение другим способам продвижения: "В этих условиях потребитель ищет альтернативу и ею стала СТМ".