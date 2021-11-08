В РФ намерены законодательно урегулировать статус квазиказначейских акций

8 ноября. FINMARKET.RU - Правительство для повышения инвестпривлекательности российских компаний намерен законодательно урегулировать статус квазиказначейских акций, пишет "Коммерсант"

Минэкономразвития разработало поправки к законам "Об акционерных обществах", "О рынке ценных бумаг" и корреспондирующие поправки к Гражданскому кодексу, чтобы урегулировать статус квазиказначейских акций - бумаг общества, которые принадлежат подконтрольным ему лицам и тем самым создают ситуацию перекрестного владения.

Их выпуск защищает от враждебных поглощений, но дает менеджменту больший контроль над принятием решений в материнской компании. "Дочерняя организация, владеющая акциями материнской, по сути, контролируется менеджментом материнской компании и голосует акциями материнской компании по его указаниям. В результате менеджмент через дочернюю компанию-акционера получает возможность влиять на принимаемые акционерами решения и может фактически узурпировать власть в материнском обществе", - поясняет управляющий партнер PB Legal Александр Панин.

Поправки Минэкономразвития должны эти риски устранить. Они вводят запрет на контролирующее перекрестное владение акциями, ограничивая объем квазиказначейских акций половиной уставного капитала материнской компании.

Запрет также вводится на голосование квазиказначейскими акциями и их учет при подсчете голосов, начисление дивидендов по ним (сейчас наравне с обыкновенными акциями) и иные права акционеров, "дочки" же обязаны будут уведомить акционеров и счетную комиссию АО о покупке квазиказначейских акций. Изменения будут поэтапными, чтобы дать возможность компаниям адаптироваться к новым правилам. Так, ограничения для новых квазиказначейских акций начнут действовать через 2 года после принятия законопроекта, а для существующих - только после смены ими владельца. Это "позволит существенно повысить эффективность корпоративного управления, защитит права и интересы миноритарных инвесторов, но не затронет при этом голосующий статус существующих пакетов квазиказначейских акций", - поясняет замглавы Минэкономики Илья Торосов.