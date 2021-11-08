Майнеров криптовалют хотят признать предпринимателями

8 ноября. FINMARKET.RU - В России майнинг криптовалют следует официально признать предпринимательской деятельностью, присвоить ему ОКВЭД и регламентировать порядок его налогообложения, заявили "Известиям" в Минэкономразвития, Минэнерго и Госдуме.

Регулирование майнинговой деятельности в России пока отсутствует, констатировали в Минфине. В законе о цифровых финансовых активах (ЦФА) понятие "майнинг" не упоминается, но встречается определение "выпуск цифровой валюты". В общероссийском классификаторе видов экономической деятельности (ОКВЭД) добыча криптовалют также не указывается.

Как полагают в Минэкономразвития, майнинг следует приравнять к предпринимательству и нормативно урегулировать, поскольку он вполне вписывается в определение предпринимательской деятельности, закрепленной в Гражданском кодексе.

"Признание майнинга предпринимательством позволит облагать доходы от такой деятельности налогом и, соответственно, увеличить доходы государственного бюджета", - отметили в министерстве, которое в настоящее время обсуждает возможное регулирование с предпринимательским сообществом. Представители бизнеса планируют представить конкретные проекты в этой сфере уже в ближайшее время, уточнили в Минэке.

Минэнерго поддержало идею официального признания майнинга предпринимательством. Но регулирование этой сферы должно предполагать, что на этапе присоединения к энергосистеме необходимо заявлять характер потребляемой нагрузки (для бизнеса или личного потребления), поскольку для бытовых нужд и майнинга она серьезно различается.

Идею признания майнинга предпринимательством поддерживают и в Госдуме. Глава комитета по финрынку Анатолий Аксаков в беседе с "Известиями" отметил, что криптодобыча и сейчас не запрещена, но принципы ее налогообложения не ясны.

"Очевидно, надо присвоить майнингу ОКВЭД, определить порядок налогообложения и получать доходы от этого вида деятельности", - призвал депутат. Он также предложил подумать над вопросом повышенных тарифов на электроэнергию для майнеров, поскольку сейчас они платят за нее наравне с рядовыми потребителями. По его данным, большинство из них не уплачивает никаких налогов, но крупные фермы хотели бы легализоваться.

Принципиальной иной, консервативной точки зрения придерживается ЦБ, который последовательно выступает против оборота криптовалют в России: "Банк России не поддерживает инициативы, способствующие появлению денежных суррогатов".