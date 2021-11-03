Инфляция в октябре в РФ ускорилась до 1,1%

В России в октябре рост потребительских цен ускорился до 1,11% после 0,6% в сентябре, сообщил Росстат. Инфляция оказалась выше прогнозов аналитиков. В годовом выражении инфляция разогналась до 8,13%. Плодоовощная продукция за год подорожала на 25,6%

3 ноября. FINMARKET.RU - В октябре 2021 года потребительские цены в РФ выросли на 1,11% после повышения на 0,6% в сентябре, на 0,17% в августе, на 0,31% - в июле, на 0,69% - в июне, на 0,74% - в мае, на 0,6% - в апреле, роста на 0,7% в марте и 0,8% в феврале, свидетельствуют данные Федеральной службы госстатистики (Росстата).

В январе-октябре т.г.в РФ составила 6,49%.

Годовая инфляция в прошлом месяце ускорилась до 8,13% после 7,4% в сентябре.

Согласно данным Росстата, продовольственные товары в прошлом месяце подорожали на 2,17%, при этом цены на плодоовощную продукцию подскочили на 8,65%. Непродовольственные товары подорожали на 0,78%, стоимость услуг подросла на 0,01%.

Рост потребительских цен на 1,2% и более зафиксирован в 49 субъектах Российской Федерации. В наибольшей степени - в Республике Северная Осетия-Алания (на 2,1%) в связи с удорожанием продуктов питания на 4,1%.

В Москве цены за месяц выросли на 0,7%, в Санкт-Петербурге - на 1,2% (с начала года - прирост цен составил 5,3% и 6,4% соответственно).

Консенсус-прогноз по инфляции на октябрь 2021 года равнялся 1% (в октябре 2020 года была инфляция 0,4%). Аналитики прогнозировали годовую инфляцию в октябре на уровне 8%.

Консенсус-прогноз по инфляции на 2021 год резко вырос с 6,6% по опросу месяц назад до 7,8%, что близко к верхней границе нового прогноза ЦБ (7,4-7,9%) и выше ожиданий Минэкономразвития (7,4%). При этом некоторые эксперты прогнозируют инфляцию по итогам года выше 8% (максимальный прогноз - 8,3%).

Вырос также консенсус-прогноз и по инфляции на 2022 год - до 4,7% с 4,3% по опросу месяц назад, что уже не укладывается в интервальный прогноз ЦБ на 2022 год (4,0-4,5%).

В октябре продолжился рост цен на плодоовощную продукцию. Плодовоовощная продукция подорожала за октябрь на 8,65%, с начала года - на 9,27%. В годовом выражении цены подскочили на 25,6%.

Огурцы за октябрь подорожали на 48,7%, помидоры - на 43,8%, картофель - на 15,5%, апельсины - на 10,7%, бананы - на 5,8%.

Цены на огурцы в 5 субъектах РФ выросли на 3,1-20,0%, в 24 субъектах - на 20,1-45,0%, в 31 субъекте - на 45,1-60,0%, в 25 субъектах - на 60,1-93,9%.

Цены на помидоры в 9 субъектах РФ выросли на 1,2-20,0%, в 36 субъектах - на 20,1-50,0%, в 27 субъектах - на 50,1-70,0%, в 9 субъектах - на 70,1-83,0%, в 3 субъектах - в 1,9-2,1 раза. В Камчатском крае помидоры стали дешевле на 1,0%.

В то же время подешевели: лимоны - на 14,9%, яблоки - на 5,0%, лук репчатый - на 2,4%, виноград - на 1,9%, морковь - на 1,8%, капуста белокочанная - на 0,2%.

Яйца куриные в среднем по России подорожали на 12,7%, цены на мясо кур на 5,5%.

Цены на сахар выросли на 2,0%, масло подсолнечное стало дороже на 0,6%.

В октябре из непродовольственных товаров более всего подорожали шины для легковых автомобилей и дрова - на 3,9%, отмечает

Из наблюдаемых товаров, входящих в рекомендуемый перечень непродовольственных товаров первой необходимости, выросли цены: на спички - на 2,5%, туалетное мыло - на 1,7%, хозяйственное мыло, влажные салфетки - на 1,2%, бумагу туалетную, бумажные столовые салфетки -

на 1,0%, дезинфицирующие средства для поверхностей - на 0,9%, подгузники детские - на 0,8%, бензин автомобильный, дизельное топливо, пеленки для новорожденных, прокладки гигиенические, мыло туалетное жидкое, пасты и щетки зубные, порошки стиральные, антисептики для рук, сухие корма для домашних животных - на 0,2-0,7%. Одновременно снизились цены на газовое моторное топливо - на 3,3%, санитарно-гигиенические маски - на 0,6%.

Цены увеличились: на уголь - на 3,1%, легковые автомобили отечественные новые и импортные подержанные, мониторы для настольного компьютера, телевизоры, электропылесосы, конструкторы детские пластмассовые, перчатки из натуральной кожи, бумажные носовые платки, лопаты садовые, свежесрезанные цветы, отдельные виды одежды, обуви, трикотажных изделий, мебели, посуды, парфюмерно-косметических товаров - на 1,0-1,9%.

Цены на строительные материалы в среднем снизились на 0,7%.

Снизились цены: на телефонные аппараты стационарные - на 0,8%, триммеры электрические - на 0,4%, фотоаппараты, велосипеды для дошкольников, блузки и платья для девочек, туфли женские - на 0,1-0,3%.