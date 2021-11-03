Власти пересчитают показатели благосостояния россиян

3 ноября. FINMARKET.RU - В марте 2022 года будут опубликованы пересмотренные данные по доходам, расходам и сбережениям россиян за 2018-2020 годы. Об этом сказано в презентации об итогах деятельности и задачах на будущее Минэкономразвития, пишут "Известия"

Перед Минэкономразвития стоит задача обеспечить полный охват источников информации для расчета показателей доходов, расходов и сбережений россиян, следует из презентации министерства, представленной на последнем заседании общественного совета. Поэтому в ближайшем будущем планируется скорректировать методы расчета объема платных услуг населению, а также доходов и расходов граждан с учетом дополнительных источников трат и сбережений, сказано в документе.

Как пояснили "Известиям" в Росстате, при оценке платных услуг теперь будут учитывать ряд новых источников информации. Среди них - доходы самозанятых, новые виды сервисов, получившие развитие на фоне пандемии - например, каршеринг и курьерская доставка, а также фитнес-центры (корректировки расчетов по этой отрасли обусловлены введением налогового вычета за занятия спортом). Кроме того, с 2022 года планируется начать подсчитывать данные об электронных услугах в сфере IT - речь об онлайн-кинотеатрах, платных подписках на игровые сервисы, облачных хранилищах.

В методике оценки доходов и расходов россиян тоже расширят список наблюдаемых источников, сообщили в Росстате. При расчете трат предлагается принять во внимание данные контрольно-кассовой техники, доходы самозанятых и результаты переписи малого бизнеса. А для оценки сбережений - сводки ЦБ о движении средств на брокерских счетах физлиц.

Как указали в Росстате, модификация системы статучета стала следствием развития экономики, формирования новых моделей потребления и роста инвестиционной активности.

"Нововведения позволят точнее оценивать баланс доходов и расходов, анализировать поведение граждан в различных экономических условиях и прогнозировать возможные последствия тех или иных решений", - уверены в службе.

Росстат уже менял методику расчета доходов и расходов россиян в 2019 году. Тогда в оценку поступлений добавилиоплаты труда получающих зарплаты "в конверте", наемных работников у физлиц и ИП, а также оклады в иностранной валюте. А при расчете расходов начали учитывать траты на покупку товаров вне торговых сетей, оплату посреднических услуг при купле-продаже недвижимости и при сдаче ее в аренду, а также арендную плату за жилье.

Пересмотр подходов к оценке платных услуг, а также доходов и расходов населения - не единственное методологическое нововведение в сфере статистики, которое произойдет в ближайшее время. Как сообщали СМИ, Росстат собирается усовершенствовать методы оценки финансового положения многодетных семей и пожилых, причем при измерении их доходов планируется учитывать активы разного рода, а также соцпомощь в натуральном виде.