Правительство определило, как подорожает коммуналка в 2022 году

3 ноября. FINMARKET.RU - Правительство определило, насколько вырастет квартплата в следующем году, установив своим распоряжением предельные индексы подорожания коммунальных услуг на 2022 год.

Как пишет "Российская газета" на коммунальные услуги, как обычно, изменятся с середины года. Сильнее всего подорожает коммуналка в Чечне - на 6,5%. На втором месте - Санкт-Петербург с подорожанием на 6,3%. Далее следуют Крым с Севастополем и Татарстан, где тарифы подрастут на 6,2%. В Москве, Дагестане и Якутии коммунальные платежи поднимутся на 6%.

Минимальное подорожание ожидается в Свердловской области - на 2,9%. В Марий Эл коммунальные платежи поднимутся на 3,2%, на Чукотке - на 3,3%. Целый ряд регионов планирует увеличить тарифы в среднем на 3,4%. Среди них - Алтай, Костромская, Ленинградская, Пензенская, Тверская, Тюменская, Владимирская, Вологодская, Ивановская, Калининградская, Калужская, Ульяновская, Челябинская области, Удмуртия, Чувашия, Ставропольский край, Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий АО.

В остальных регионах квартплата вырастет на 3,7-5,4%.

В прошлом году самые высокие предельные индексы были установлены опять же для Чечни (6,5%), Новгородской области (6,4%), Крыма и Севастополя (6,2%). Минимальное повышение было в Мурманской области (3,2%).

Предельными индексами ограничивается рост тарифов на отопление, горячее и холодное водоснабжение, газ, электроэнергию, вывоз мусора. Некоторые другие платежи, которые жители традиционно относят к квартплате, не ограничиваются предельными индексами и не привязаны к единой дате изменения тарифов. Не привязано к июлю повышение взносов на капремонт, платы за содержание и ремонт жилья, за домофон, телевидение или радиоточку.