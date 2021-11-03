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03 ноября 2021 года 10:17
Правительство определило, как подорожает коммуналка в 2022 году
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Владимир Смирнов/ТАСС
3 ноября. FINMARKET.RU - Правительство определило, насколько вырастет квартплата в следующем году, установив своим распоряжением предельные индексы подорожания коммунальных услуг на 2022 год. Как пишет "Российская газета", тарифы на коммунальные услуги, как обычно, изменятся с середины года. Сильнее всего подорожает коммуналка в Чечне - на 6,5%. На втором месте - Санкт-Петербург с подорожанием на 6,3%. Далее следуют Крым с Севастополем и Татарстан, где тарифы подрастут на 6,2%. В Москве, Дагестане и Якутии коммунальные платежи поднимутся на 6%. Минимальное подорожание ожидается в Свердловской области - на 2,9%. В Марий Эл коммунальные платежи поднимутся на 3,2%, на Чукотке - на 3,3%. Целый ряд регионов планирует увеличить тарифы в среднем на 3,4%. Среди них - Алтай, Костромская, Ленинградская, Пензенская, Тверская, Тюменская, Владимирская, Вологодская, Ивановская, Калининградская, Калужская, Ульяновская, Челябинская области, Удмуртия, Чувашия, Ставропольский край, Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий АО. В остальных регионах квартплата вырастет на 3,7-5,4%. В прошлом году самые высокие предельные индексы были установлены опять же для Чечни (6,5%), Новгородской области (6,4%), Крыма и Севастополя (6,2%). Минимальное повышение было в Мурманской области (3,2%). Предельными индексами ограничивается рост тарифов на отопление, горячее и холодное водоснабжение, газ, электроэнергию, вывоз мусора. Некоторые другие платежи, которые жители традиционно относят к квартплате, не ограничиваются предельными индексами и не привязаны к единой дате изменения тарифов. Не привязано к июлю повышение взносов на капремонт, платы за содержание и ремонт жилья, за домофон, телевидение или радиоточку.
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Ключевые слова: РФ, регионы, ЖКУ, тарифы, индексация
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