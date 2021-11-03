Санкции могут дотянуться до "русских офшоров"

3 ноября. FINMARKET.RU - Созданный для возврата капитала в Россию льготный режим может не понравиться Западу, пишут "Ведомости", ознакомившиеся с заключением экспертов РАНХиГС на проект федерального бюджета

Льготы в специальных административных районах (САРах, также известных как "российские офшоры") нацелены только на номинально иностранные компании – нерезидентов, поэтому у властейесть все формальные основания наложить на них, особенно на фоне выхода борьбы с неблагонадежными юрисдикциями в терминальную стадию, предупредили эксперты.

В частности, речь идет о признании САРа "режимом, обладающим чертами вредоносной налоговой конкуренции" (harmful tax regime), уточняется в документе. По мнению экспертов РАНХиГС, нужно снизить риски и "гармонизировать" режим САРа с подходами большой двадцатки (G20) и Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) к противодействию международной налоговой конкуренции.

Ранее у ЕС уже возникали вопросы к "русским офшорам". Европейская группа по применению Кодекса налогообложения предпринимательской деятельности (Code of Conduct Group) оценивает САРы "как в целом вредоносные", отмечалось в июньском докладе Совета ЕС.

ОЭСР сформировала критерии «налогового демпинга» в 1996 г., выпустив доклад "Вредоносная налоговая конкуренция: формирующаяся глобальная проблема". В 1997 г. Совет ЕС принял Кодекс поведения при налогообложении (Code of Conduct Group (Business Taxation), в соответствии с правилами которого ЕС, в частности, составляет черные списки ц. ОЭСР и ЕС используют схожую методологию для проверки налоговых режимов. Главные признаки: низкие или нулевые налоговые ставки на доходы от географически мобильной финансовой и иной деятельности; отделение режима от национальной экономики; непрозрачность предоставления льгот в рамках режима; отсутствие обмена информацией с налоговыми органами других стран. Минфин уже готовит официальный ответ ЕС в защиту САРов рассказал "Ведомостям" собеседник, знакомый с ходом подготовки документа. Подробности возражений ведомства он не стал уточнять.

САРы на о. Русский во Владивостоке и о. Октябрьский в Калининграде появились в 2018 г. для привлечения капитала зарубежных компаний россиян. Режим будет действовать до 2035 г. Смена корпоративной прописки (редомициляция) позволяет осуществить полную "миграцию" иностранных компаний в Россию, т. е. помимо смены налогового резидентства сменить личный закон (страну регистрации) компании.

Сейчас в САРах зарегистрировано 52 участника.

Вероятные контрмеры в случае признания САРов harmful tax regime – повышенное налогообложение пассивных доходов резидентов САРов из-за рубежа, отказ иностранных государств предоставлять льготы по соглашениям об избежании двойного налогообложения (СИДН), считает партнер Paragon Advice Group Александр Захаров (его мнение приводят "Ведомости").

Впрочем, оснований признавать САР режимом, создающим недобросовестную налоговую конкуренцию, нет, уверен руководитель департамента налогового и юридического консультирования КПМГ в СНГ Михаил Орлов. Россия совершенствует налоговое законодательство в достаточно тесном контакте с ОЭСР, подчеркивает он.