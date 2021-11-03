Издатели запросили помощи

3 ноября. FINMARKET.RU - Союз предприятий печатной индустрии 1 ноября направил министру промышленности и торговли Денису Мантурову письмо, в котором заявил о "катастрофической ситуации на бумажном рынке России" и "беспрецедентном росте цен" на бумагу в 2021 году. Как утверждают, мелованнаяподорожала на 18%, картон - на 30%. В ближайшей перспективе участники рынка ждут продолжения роста цен, пишет "Коммерсант"

Ситуацию они связывают с тем, что производители переориентируются на выпуск оберточной бумаги для Китая и Индии. Союз просит Минпромторг провести совещание с Минцифры, производителями бумаги, полиграфистами и издателями "для обсуждения мер по стабилизации ситуации".

В Минпромторге "Ъ" сообщили, что анализируют стоимость бумажной продукции и проводят регулярные совещания по вопросу цен на товары лесопромышленного комплекса: "В ближайшее время пройдет совещание и с производителями офсетной и печатной продукции".

Издатели регулярно жалуются на подорожание бумаги. В этом году на рост цен на бумагу жаловались и книгоиздатели. Российский книжный союз (РКС) заявлял, что картон для книг подорожал на 50%, а офсетная бумага - на 33,9%. РКС просил ФАС проверить обоснованность повышения цен. Служба нарушений не нашла, говорят собеседники "Ъ" среди издателей.

Союз печатной индустрии считает, что нужно предоставлять субсидированные кредиты на бумагу, востребованную издателями, но невыгодную самим комбинатам, полагает исполнительный директор союза Павел Мирошников: "Иначе не на чем будет печатать, в том числе и социально значимую продукцию".

Лесопромышленники, впрочем, считают, что издатели "злоупотребляют своей возможностью обращаться в правительство". "Бумага - рыночный продукт, и рынок должен отрегулировать все сам. Если издательства не могут существовать в рынке, им надо закрываться. Поэтому будет ошибкой искусственно останавливать рост цен", - подчеркнул источник "Ъ" в отрасли.

Но издатели не могут зеркально поднятьна газеты и журналы, чтобы компенсировать рост стоимости бумаги, так как это приведет к отказу читателя от покупки.

Цены на макулатуру и целлюлозу и, соответственно, картон на мировом рынке начали активно расти с конца 2020 года. Так, стоимость макулатуры к середине года выросла более чем в 1,5 раза. В России стоимость упаковочного картона с декабря росла на 5-15% ежемесячно (к середине года он подорожал на 35-50% в зависимости от производителя). На рынке объясняют такую динамику в основном дефицитом макулатуры на фоне роста спроса на упаковку из-за перехода покупок в онлайн в пандемию.