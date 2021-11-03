Минсельхоз РФ предупредил о росте цен на молочную продукцию

3 ноября. FINMARKET.RU -допустил рост цен на молочную продукцию в, сказано в докладе министерства "О ценах производителей (по состоянию на 27 октября)" в правительство, пишут "Известия" . В докладе рассмотрена сложившаяся ситуацию по всем категориям продовольствия: сахару, подсолнечному маслу, зерновым, хлебу, муке, макаронам, мясу, молоку, яйцам, рыбе и овощам.

Молочная продукция - единственная категория, в которой Минсельхоз допустил рост цен. В министерстве подчеркнули, что по всем видам животноводческой и молочной продукции специалисты отмечают увеличение себестоимости производства, в том числе за счет подорожания кормов и кормовых добавок для скота, упаковочных и горюче-смазочных материалов.

"С учетом роста себестоимости производства, а также дополнительных затрат предприятий в связи с введением с 1 сентября 2021 года обязательной маркировки молочной продукции со сроком хранения более 40 суток возможен отложенный, экономически обоснованный рост цен на молочную продукцию", - отмечено в докладе.

В докладе Минсельхоза сказано, что средства, которые поступили от экспортной пошлины на зерновые, можно направить на компенсацию затрат молочного скотоводства на корма. Речь идет о сумме в 10 млрд рублей в год.

В этом году Минсельхоз дополнительно направит в отрасль 10,6 млрд рублей субсидий на компенсацию части затрат на закупку кормов для молочного животноводства.

Минпромторг постоянно ведет работу, которая позволит не допустить роста цен на маркируемую молочную продукцию, сказали "Известиям" в министерстве. Например, предприятия могут наносить коды на упаковку типографским способом, а значит, им не нужно покупать оборудование. Плюс при маркировке используют бесплатное ПО для обеспечения работы с электронным документооборотом. Весь комплекс мер минимизирует риск увеличения цен на продукцию из-за обязательной маркировки, считают в ведомстве. По данным НИФИ Минфина, вклад маркировки в увеличение стоимости продукции за 6 лет может составить в среднем до 1,02%, напомнили в Минпромторге.

За последний год (к октябрю 2021 года) себестоимость производства молочной продукции выросла в среднем на 10-12%, а в отдельных случаях - на 27%, сказали "Известиям" в "Союзмолоке" (объединяет крупнейших изготовителей в стране). Дорожает как сырье, так и переработка, уточнили в организации.

Как отметил гендиректор организации Артем Белов, у компаний возникают сложности с реализацией проектов по маркировке на практике.