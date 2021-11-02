Осеннее обострение: в РФ пик активности телефонных мошенников

2 ноября. FINMARKET.RU - Осенью в России в десять раз выросло количество звонков от вероятных мошенников, представляющихся сотрудниками правоохранительных органов, если сравнивать с началом 2021 года. Об этом сказано в исследовании Kaspersky Who Calls, на которое ссылаются "Известия". Чаще всего злоумышленники представляются сотрудниками МВД и полиции. В ряде крупных банков подтвердили тренд на активизацию способов обмана граждан по телефону. Причинами резкого роста махинаций со звонками опрошенные изданием эксперты считают следствие пандемии и продолжающийся переход платежей в онлайн.

В Центробанке "Известиям" заявили, что проводят активную работу по противодействию телефонному мошенничеству. В первом полугодии 2021-го Банк России направил для блокировки порядка 18 тыс. телефонных номеров, используемых в противоправных целях. В 2020-м их было 26,4 тыс. — на 86% больше, чем в 2019-м.

Согласно данным, приведенным на сайте МВД, впо итогам девяти месяцев этого года зарегистрировано 403 тыс. преступлений с использованием информационных технологий. Это на 11% больше, чем годом ранее. Из них 272,3 тыс. деяний совершены с помощью интернета, а 163,2 тыс. — средств мобильной связи. По сравнению с прошлым годом их количество выросло на 29% и 5% соответственно.

В крупных банках "Известиям" подтвердили тренд на увеличение мошеннической активности.

Между тем, по оценкам, которые представлены в сообщении пресс-службы ВТБ, приводящей высказывания заместителя председателя правления ВТБ Анатолия Печатникова в ходе пресс-конференции, каждая седьмая атака мошенников стала "гибридной": когда злоумышленники одновременно используют методы социальной инженерии и фишинга. В целом ВТБ фиксирует увеличение мошеннической активности: за девять месяцев нынешнего года число атак на средства клиентов выросло в 1,5 раза.

Как говорится в сообщении ВТБ, наиболее распространенными методами злоумышленников по-прежнему являются социальная инженерия и фишинг - в общей сложности они занимают 94% всех атак. При этом доля социнженерии за последний год снизилась в три раза при угрозах, связанных с карточными операциями, и на треть - при онлайн-переводах. Доля фишинга, наоборот, выросла: в 10 раз - по картам, в четыре раза - в дистанционных каналах. Все чащеиспользуют комбинированный характер атак: сегодня он применяется уже при каждой седьмой попытке вывода средств клиентов.

Также, как отмечает ВТБ, растет активность злоумышленников в социальных сетях и мессенджерах, которые распространяют вредоносный контент за счет большого числа мошеннических аккаунтов и сообществ.

Топ-менеджер ВТБ также рекомендовал не терять бдительность в борьбе с мошенниками, особенно в период новых ограничений, связанных с распространением COVID-19. "Большинство действий злоумышленников основаны на приемах обмана и манипуляций, которые активно используются в отношении клиентов банка, в том числе во время локдауна и изоляции. Нужно помнить, что ни в коем случае нельзя сообщать третьим лицам свою конфиденциальную информацию. Специалисты ВТБ и любого другого банка никогда не будут запрашивать у вас данные по картам, счетам или пароли. Вне зависимости от новейших технологий защиты, основным инструментом борьбы с мошенниками остается бдительность самого клиента", - подчеркнул зампред ВТБ.