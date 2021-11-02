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02 ноября 2021 года 09:59
Банкам прочат апокалипсис из-за внедрения цифрового рубля
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Валерий Шарифулин/ТАСС
2 ноября. FINMARKET.RU - Из-за внедрения цифрового рубля российские банки столкнутся с оттоком ликвидности: до конца 2024 года в новую форму денег из банков может перетечь 9 трлн рублей, пишут "Ведомости", приводящие прогноз экспертов Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП). 5 трлн рублей может утечь со счетов граждан, еще 4 трлн рублей - компаний. Оценку в 9 трлн рублей авторы доклада называют верхней границей возможного оттока - при условии быстрого внедрения и снятия ограничений на максимальный размер перевода средств в цифровые рубли. Для компенсации оттока ЦБ должен будет предоставить банкам ликвидности на 8-8,5 трлн руб., отмечают эксперты ЦМАКП, а для нейтрализации дефляционного давления из-за снижения денежной массы – снизить ключевую ставку на 0,25 п. п. Нехватка ликвидности приведет к тому, что банки будут выдавать меньше кредитов. Примерное сокращение кредитного портфеля составит 4-5% (сейчас, по данным ЦБ, кредитный портфель составляет 67,4 трлн руб.). Сокращение кредитов и вероятный рост ставок по привлеченным средствам приведет к тому, что прибыль банков сократится примерно на 10%. Замедление кредитования может оказаться ощутимым, если распространение цифрового рубля не будет синхронизировано со смягчением монетарной политики и предоставлением ликвидности банкам со стороны ЦБ, говорит управляющий директор рейтингового агентства НКР Станислав Волков, мнение которого приводит газета. В ВТБ оценку оттока в 9 трлн руб. считают существенно завышенной, в том числе из-за растянутости процесса во времени говорит начальник казначейства госбанка Андрей Прудников. Основной прирост средств на цифровых кошельках граждан произойдет за счет снижения оборота наличных денег, считает банкир. При этом банки продолжат развивать собственные сервисы безналичных расчетов, в том числе и с использованием новой формы денег. Для минимизации рисков роста ставок по кредитам и замедления кредитования Банк России окажет банкам поддержку путем предоставления долгосрочного финансирования и снижения ключевой ставки.
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АК-54 02.11.2021
Это банковские забавы_Цифровой рубль - это как вакцина, что-то вроде телеги но похоже на ружьё! Мы и сегодня имеем цифровой рубль в виде карточки банка, та же безналичка! Вопрос в том, чем гарантирован или обеспечен цифровой рупь? Кто будет обеспечить страхование операций этого вида условной валюты?
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