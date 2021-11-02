.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Главное
.
СВЯЗАННЫЕ МАТЕРИАЛЫ
02 ноября 2021 года 09:35
Бизнес заявил о планах поднять зарплаты на 6%
|0
YAY/TACC
2 ноября. FINMARKET.RU - В большинстве российских компаний заявили о планах повысить зарплаты сотрудников, следует из обзора ЕY, пишут "Известия". Как выяснили в ЕY, порядка 76% организаций изменили зарплаты сотрудников в период с мая 2020 по апрель 2021 года. Среднее увеличение фонда оплаты труда для этих целей составило 5,8%, в то время как инфляция в тот период - 5,5%. При этом конкретный размер увеличения зависит от политики компании: 46% фирм использует единый процент пересмотра для всех работников, но большая часть (75%) применяет индивидуальный подход. Процент индексации зарплаты без учета индивидуального пересмотра составил 4%, а при адресном подходе оказался предсказуемо выше - на уровне 9%, сказано в обзоре ЕY. В большинстве фирм (72%) планируют продолжить увеличивать зарплаты и дальше. Повышение в период с мая 2021 года по апрель 2022 г. в среднем составит 6%, следует из обзора. Это, скорее всего, связано с позитивной оценкой бизнесом перспектив восстановления российской и мировой экономики, предположили в ЕY. Однако даже при повышении зарплат на 6% темпы их роста вряд ли успеют за инфляцией. Если в августе 2021 г. Минэкономразвития прогнозировало ускорение роста потребительских цен на 5,8% по итогам года, то уже в начале октября ухудшило ожидания до 7,4%. При этом фактическая инфляция их уже превысила: по данным Росстата на 25 октября, годовые темпы роста цен в России достигли 7,97%. Впрочем, по прогнозу министерства, инфляция вернется на уровень таргета ЦБ в 4% к концу 2022 года. Как следует из обзора ЕY, сокращение персонала в этом году планирует 8% организаций, что на 3 п.п. ниже, чем в 2020 г. А средняя доля сотрудников, которых планируется уволить, выросла на 1 п.п. и составила 11%. Вместе с тем 40% компаний, напротив, собираются увеличивать численность персонала (в среднем на 14%). По итогам 2020 г. резко сократилась доля фирм, которые выплатили сотрудникам премии, - на 22 п.п., с 93% до 71%. А уровень фактически перечисленного стимулирования оказался ниже запланированного компаниями, что, вероятнее всего, связано с необходимостью сокращения издержек в кризисный период, предположили в ЕY. В обзоре также отмечается, что число компаний, применяющих удаленный формат работы, остается высоким - на уровне 70%. Обзор был составлен на основе данных от 212 фирм с присутствием во всех экономических районах России. Они предоставили информацию по более чем 800 предприятиям, среди которых были компании в сфере потребительских товаров, IT, энергетики, химической отрасли, нефтегазовой промышленности.
.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.
.