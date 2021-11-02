Бизнес заявил о планах поднять зарплаты на 6%

2 ноября. FINMARKET.RU - В большинстве российских компаний заявили о планах повыситьсотрудников, следует из обзора ЕY, пишут "Известия"

Как выяснили в ЕY, порядка 76% организаций изменили зарплаты сотрудников в период с мая 2020 по апрель 2021 года. Среднее увеличение фонда оплаты труда для этих целей составило 5,8%, в то время как инфляция в тот период - 5,5%.

При этом конкретный размер увеличения зависит от политики компании: 46% фирм использует единый процент пересмотра для всех работников, но большая часть (75%) применяет индивидуальный подход. Процент индексации зарплаты без учета индивидуального пересмотра составил 4%, а при адресном подходе оказался предсказуемо выше - на уровне 9%, сказано в обзоре ЕY.

В большинстве фирм (72%) планируют продолжить увеличивать зарплаты и дальше.в период с мая 2021 года по апрель 2022 г. в среднем составит 6%, следует из обзора. Это, скорее всего, связано с позитивной оценкой бизнесом перспектив восстановления российской и мировой экономики, предположили в ЕY.

Однако даже при повышении зарплат на 6% темпы их роста вряд ли успеют за инфляцией. Если в августе 2021 г. Минэкономразвития прогнозировало ускорение роста потребительских цен на 5,8% по итогам года, то уже в начале октября ухудшило ожидания до 7,4%. При этом фактическая инфляция их уже превысила: по данным Росстата на 25 октября, годовые темпы роста цен в России достигли 7,97%. Впрочем, по прогнозу министерства, инфляция вернется на уровень таргета ЦБ в 4% к концу 2022 года.

Как следует из обзора ЕY, сокращение персонала в этом году планирует 8% организаций, что на 3 п.п. ниже, чем в 2020 г. А средняя доля сотрудников, которых планируется уволить, выросла на 1 п.п. и составила 11%. Вместе с тем 40% компаний, напротив, собираются увеличивать численность персонала (в среднем на 14%).

По итогам 2020 г. резко сократилась доля фирм, которые выплатили сотрудникам премии, - на 22 п.п., с 93% до 71%. А уровень фактически перечисленного стимулирования оказался ниже запланированного компаниями, что, вероятнее всего, связано с необходимостью сокращения издержек в кризисный период, предположили в ЕY.

В обзоре также отмечается, что число компаний, применяющих удаленный формат работы, остается высоким - на уровне 70%.

Обзор был составлен на основе данных от 212 фирм с присутствием во всех экономических районах России. Они предоставили информацию по более чем 800 предприятиям, среди которых былив сфере потребительских товаров, IT, энергетики, химической отрасли, нефтегазовой промышленности.