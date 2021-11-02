Банки хотят освободить кредитки от количественных ограничений ЦБ

2 ноября. FINMARKET.RU - Банковское лобби предлагает исключить кредитные карты из-под действия механизма количественноговыдач необеспеченных потребкредитов, который к концу года должен появиться у Банка России. По сведениям "Ведомостей", Национальный совет финансового рынка (НСФР) 25 октября направил свои замечания и предложения к законопроекту, наделяющему ЦБ правом вводить ограничения, председателю комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолию Аксакову. Законопроект сейчас готовится ко второму чтению, его планируется рассмотреть и принять до 1 декабря этого года.

Предложение не поддерживают ни в Госдуме. ни в Центробанке, пишет издание.

"Мы с уважением относимся к позиции всех участников рынка и будем их рассматривать в рабочем порядке», – сообщил "Ведомостям" Аксаков. По его словам, комитет вряд ли поддержит предложение по исключению кредитных карт из-под действия количественных ограничений, потому что это не соответствует сложившейся концепции нового регулирования.

Исключить из-под действия закона кредитные карты необходимо, поскольку это необеспеченные кредиты с лимитом, который определяется с учетом индивидуальных характеристик заемщика, говорится в таблице поправок НСФР к законопроекту: уровень дохода, кредитная история, платежная дисциплина.

Различие между классическими кредитами наличными и кредитными картами во многом условно, отметил представитель Банка России. По его словам, распространенной практикой на рынке является предоставление аннуитетных кредитов с перечислением средств на кредитную карту, а также возможности снятия наличных средств по кредитной карте. "В этой связи выведение кредитных карт из-под действия механизма количественных ограничений создаст предпосылки для регулятивного арбитража и необоснованных рыночных преимуществ для участников рынка с высокой долей кредитных карт в портфеле", – отметил представитель ЦБ.

Среди других предложений НСФР – прописать в законе, что количественные ограничения могут касаться только необеспеченного потребительского кредитования. Сейчас в законопроекте написано, что количественные ограничения распространяются на любые кредиты физлицам, за исключением ипотеки (в том числе договоров долевого участия), автокредитов или же если кредит предоставлен для целей предпринимательской деятельности. Но на рынке потребительского кредитования уже используются и могут появиться новые виды обеспеченного кредитования, которые в законе не указаны, отмечают в НСФР. Например, сейчас банки выдают целевые потребкредиты на покупку дорогостоящего движимого имущества под залог этого имущества.

Новые возможности ЦБ в случае принятия соответствующего закона должны будут ограничивать долю высокорискованных кредитов в новых выдачах банков, говорится в колонке первого зампреда Банка России Ксении Юдаевой на портале Econs. Речь прежде всего о кредитах с высоким уровнем долговой нагрузки заемщика: например, о кредитах с показателем долговой нагрузки свыше 80% (это значит, что заемщики тратят на обслуживание долгов больше 80% своего дохода) или необеспеченных кредитах с длинным сроком – больше пяти лет. Именно на такие кредиты в первую очередь Банк России собирается вводить ограничения по доле в новых выдачах, отмечается в колонке Юдаевой.