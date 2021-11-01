Нефтяникам предложат новые льготы

1 ноября. FINMARKET.RU - Минфин определился с корректировками режима налога на дополнительный доход (НДД) для нефтегазовой отрасли. Планируемые изменения в этот, по сути, преференциальный формат налогообложения определенных месторождений в пятницу представил замминистра финансов Алексей Сазанов на закрытом заседании специальной рабочей группы при Госдуме по налогообложению нефтяной отрасли.

Согласно письму Сазанова, пишут "Ведомости" , ведомство готово включить в режим дополнительный пул месторождений в Западной Сибири (третьей и четвертой групп, всего их пять, согласно нынешним параметрам режима) при условии, что они соответствуют определенным критериям.

Во-первых, так называемый базовый профиль добычи нефти – т. е. объем, который компания собирается извлекать после вывода участка на проектную мощность, – должен быть не ниже показателя, утвержденного Роснедрами в последней проектной документации. Таким образом будет достигаться главная цель введения режима НДД, пояснил "Ведомостям" один из участников обсуждения, – рост объемов добычи нефти.

Второй критерий – положительный суммарный бюджетный эффект на пятилетнем горизонте и далее.должны представить в Минфин финансовые модели, где потоки обязательных платежей после перевода месторождений на НДД должны быть не ниже той суммы, которую получает бюджет при налогообложении скважин в действующем режиме, уточнил другой собеседник издания также входящий в рабочую группу.

Третий критерий – порог по выработанности месторождений, претендующих на включение в НДД. Для третьей группы выработанность должна быть не ниже 50%, а для четвертой – не выше 1%.

Минфин при этом готов рассматривать просьбы на включение месторождения в НДД лишь в пределах определенной квоты, следует из письма Сазанова.

Для месторождений третьей группы в качестве ограничения выступает объем добычи – он должен быть не более 15 млн баррелей в год. Для месторождений четвертой группы Минфин предусмотрел другой вид ограничений. Размер квоты для этих участков привязан к запасам. Их общая на отрасль сумма не должна быть выше 300 млн баррелей.