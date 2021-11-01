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01 ноября 2021 года 09:04
Наказание за неоплату электричества могут ужесточить
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Эрик Романенко/ТАСС
1 ноября. FINMARKET.RU - В России предложили ужесточить наказание за неоплату счетов на электроэнергию. Такую инициативу НП "Совет рынка" направил в Минэнерго, рассказал "Известиям" глава организации Максим Быстров. "НП "Совет рынка" предлагает удвоить административные штрафы для юрлиц, недоплачивающих потребляемую электроэнергию и не предоставляющих финансовые гарантии, со 100-200 тыс. рублей до 200-400 тыс.", - отметил Быстров. Также представители отрасли предлагают исключить возможность замены штрафа, предусмотренного статьей 14.61 КоАП РФ, на предупреждение и скорректировать саму статью, ужесточив наказание за повторные нарушения в течение года (ввести безусловную дисквалификацию должностных лиц). Предложения касаются санкций для так называемых неотключаемых потребителей - тех неплательщиков, в отношении которых в силу закона энергосбытовые компании не могут инициировать введение ограничения снабжения, объяснил Быстров. Среди них предприятия ЖКХ и иные объекты жизнеобеспечения, опасные производства и так далее, добавил он. Суммарная задолженность на розничном рынке электроэнергии летом превысила 309 млрд рублей, при этот показатель оказался больше, чем в 2020-м, когда невыплаты составили около 304 млрд, указывают данные Центра финансовых расчетов. Основная задолженность пришлась на непромышленных потребителей - почти 173 млрд рублей, около 69 млрд рублей - на население. "Проблема неплатежей меняет остроту актуальности в разрезе регионов и групп потребителей. Если говорить о региональном аспекте, то наиболее проблемным тут является СКФО", - отметил Быстров. В ассоциации "Совет производителей энергии" отметили, что для решения проблемы хронической задолженности может быть эффективен переход к адресной государственной поддержке отдельных категорий потребителей (например, предоставление им рассрочки платежей или отмена пеней). В "Россетях" пояснили изданию, что в компании заинтересованы в развитии инструментов, которые позволят повысить платежную дисциплину, - средства служат основной для финансирования мероприятий по обеспечению надежной работы и развитию сети. В Минэнерго "Известиям" сказали, что ведомство выступает за обеспечение своевременной оплаты потребленных ресурсов и изучит предложения "Совета рынка".
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Ключевые слова: Россия, электричество, штрафы
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АК-54 01.11.2021
Для того что-бы занять сторону энергетиков, необходимо сделать структурный анализ долгов. В своё время мне попалась публикация Верховного Суда РФ, в которой была информация о том, что количество штрафов выставленных энергетиками приблизилось в плотную к производственным мощностям! Получается что работать и производить эл.энергию необязательно - обирай потребителей штрафами и валяйся себе на "удалёке" где-нибуть на Канарах. Был свидетелем Суда где энергетики выставили счёт на 282 000 руб, без всяких доказательств, потом снизились да 180 000, потом ещё ниже и ещё. Аргумент ну них один ... ну мы-же снижаем... Суд так и не установил основания для расчёта!
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