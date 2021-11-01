Наказание за неоплату электричества могут ужесточить

1 ноября. FINMARKET.RU - В России предложили ужесточить наказание за неоплату счетов на электроэнергию. Такую инициативу НП "Совет рынка" направил в Минэнерго, рассказал "Известиям" глава организации Максим Быстров. "НП "Совет рынка" предлагает удвоить административныедля юрлиц, недоплачивающих потребляемую электроэнергию и не предоставляющих финансовые гарантии, со 100-200 тыс. рублей до 200-400 тыс.", - отметил Быстров.

Также представители отрасли предлагают исключить возможность замены штрафа, предусмотренного статьей 14.61 КоАП РФ, на предупреждение и скорректировать саму статью, ужесточив наказание за повторные нарушения в течение года (ввести безусловную дисквалификацию должностных лиц).

Предложения касаются санкций для так называемых неотключаемых потребителей - тех неплательщиков, в отношении которых в силу закона энергосбытовые компании не могут инициировать введение ограничения снабжения, объяснил Быстров. Среди них предприятия ЖКХ и иные объекты жизнеобеспечения, опасные производства и так далее, добавил он.

Суммарная задолженность на розничном рынке электроэнергии летом превысила 309 млрд рублей, при этот показатель оказался больше, чем в 2020-м, когда невыплаты составили около 304 млрд, указывают данные Центра финансовых расчетов. Основная задолженность пришлась на непромышленных потребителей - почти 173 млрд рублей, около 69 млрд рублей - на население.

"Проблема неплатежей меняет остроту актуальности в разрезе регионов и групп потребителей. Если говорить о региональном аспекте, то наиболее проблемным тут является СКФО", - отметил Быстров.

В ассоциации "Совет производителей энергии" отметили, что для решения проблемы хронической задолженности может быть эффективен переход к адресной государственной поддержке отдельных категорий потребителей (например, предоставление им рассрочки платежей или отмена пеней).

В "Россетях" пояснили изданию, что в компании заинтересованы в развитии инструментов, которые позволят повысить платежную дисциплину, - средства служат основной для финансирования мероприятий по обеспечению надежной работы и развитию сети.

В Минэнерго "Известиям" сказали, что ведомство выступает за обеспечение своевременной оплаты потребленных ресурсов и изучит предложения "Совета рынка".