Кредитки становятся все популярнее

29 октября. FINMARKET.RU - В сентябре 2021 года россияне открыли 1,1 млн новых кредитных карт на общую сумму 82 млрд рублей. Такие данные приводятся в обзоре БКИ "Эквифакс".

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года сентябрьские показатели выросли на 26% и 28% соответственно. В 2019 году банками было выдано на 856 тыс. кредиток меньше, а общая сумма составила 57,6 млрд, что на 44% меньше текущих показателей.

При этом средний лимит, одобряемый заемщикам, остается стабильным на протяжении нескольких последних лет, отмечают в БКИ. В сентябре данный показатель составил 73 508 рублей. Минимальные значения фиксировались в июле 2020 года, когда средний лимит сократился на 80%, что связано с кратковременным периодом снижения аппетита к риску на рынке кредитования.

В сентябре 2021 года до рекордных показателей вырос портфель по данному продукту и составил 1,1 трлн рублей, что на 23% больше, чем в 2020 году и на 33% чем в 2019. При этом уровень риска остается на достаточно стабильном уровне: портфель проблемной задолженности сроком 90 дней и более составляет 2,7 млн штук на общую сумму 159 млрд рублей.

"Мы наблюдаем определенный рост сегмента кредитных карт в общей массе выдаваемых заемщикам продуктов. Это объясняется активной популяризацией данного вида кредитования, в том числе рекламного продвижения со стороны банков, введения системы бенефитов за пользование кредитным лимитом, увеличение грейс-периода, который иногда превышает три месяца. С точки зрения потребителя кредитные карты представляют собой достаточно удобный инструмент по оптимизации личных финансов и при здравом подходе могут служить эффективным инструментом и даже приносить некоторую прибыль. С учетом необходимости сокращения наличных платежей в условиях пандемии, можно ожидать дальнейшего увеличения объемов выдач кредитных карт в ближайший год. По нашим прогнозам, к концу 2022 года объем портфеля в данном сегменте составит 1,5 трлн рублей".