Потепление климата может привести к изменению платы за жилье

29 октября. FINMARKET.RU - Потепление климата может привести к изменению расчетов по отоплению жилых домов, работы ливневой канализации и к усилению защиты от ветра, считают эксперты. Однако внешне эти изменения вряд ли будут заметны обычному жителю.

Недавно Минстрой утвердил план адаптации к изменениям климата в сферах строительства и ЖКХ. Предполагается, в частности, создать отраслевой аналитический центр по этим вопросам, базу данных о влиянии изменений климата, а к сентябрю 2022 года разработать меры финансовой поддержки укрепления коммунальной инфраструктуры, пишет "Российская газета"

Как отмечается в приказе Минстроя, осовные погодно-климатические риски - это более частое появление смерчей, сильного ветра, ливней, аномальных температур, что может привести к увеличению аварийных ситуаций, нехватке воды, нарушить экономику коммунальных предприятий.

Приказ Минстроя направлен на постепенное приспособление к изменениям климата и предотвращение аварийных ситуаций, отмечает профессор МГСУ Вячеслав Ильичев. Поэтому необходимо пересчитать нормативы по отоплению, могут быть изменены нормы прокладки трубопроводов, из-за сильных ветров должны быть усилены линии электропередач, мачты и башни, придется внимательнее следить за состоянием ливневой канализации. Самая серьезная проблема - таяние вечной мерзлоты, считает Ильичев. Необходимо будет укреплять тысячи зданий, построенных когда-то на замерзшем грунте, изменять нормы проектирования для ряда регионов.

В Российской ассоциации водоснабжения и водоотведения считают, что одной из первоочередных задач станет реконструкция ливневой канализации. Она не рассчитана на экстремально большие объёмы дождевой воды, поэтому целесообразно иметь возможность направлять часть дождевого стока на коммунальные очистные сооружения. Иначе города будут систематически подтапливаться, а загрязнения улиц и промплощадок будут без очистки попадать в водоемы.

Как считает гендиректор Фонда "Институт экономики города" Александр Пузанов, изменение климата - это не просто потепление, а расширение диапазона возможных температур, поэтому здания должны быть готовы и к экстремальной жаре, и к холоду. Однако изменение различных норм и правил - дело не одного года, отмечает он. В ближайшие пару лет эксперты будут изучать этот вопрос, новое регулирование может появиться к 2025-2026 году, еще несколько лет уйдет на возведение сооружений по новым правилам.

Эксперты также не исключают, что потепление климата может повлечь изменение стандартов проектирования, требования к нагрузкам на конструктивные элементы, могут измениться отдельные материалы.