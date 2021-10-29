В ожидании инфляции резко выросли средние размеры кредитов

29 октября. FINMARKET.RU - В сентябре средние размеры кредитов всех категорий резко увеличились. В годовом выражении рост составил 7–30% в зависимости от сегмента, следует из данных Объединнного кредитного бюро (ОКБ). Это связано не только с повышением цены на товары и услуги, но и с ростом инфляционных ожиданий населения. Тренд сохранится в ближайшие месяцы. И учитывая, что он развивается на фоне неблагоприятной экономической ситуации, может привести к росту просроченной задолженности, пишет "Коммерсантъ".

Заметнее всего рост был в сегменте автокредитов (+32%) на фоне дефицита автомобилей.

При этом в сегменте ипотеки рост за 12 месяцев составил чуть выше 17%, что также связано с ускоренным ростом цен на жилье.

В сегменте кредитов наличными за год средний чек вырос лишь на 7,5%.