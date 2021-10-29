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29 октября 2021 года 09:59
В ожидании инфляции резко выросли средние размеры кредитов
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Дмитрий Рогулин/ТАСС
29 октября. FINMARKET.RU - В сентябре средние размеры кредитов всех категорий резко увеличились. В годовом выражении рост составил 7–30% в зависимости от сегмента, следует из данных Объединнного кредитного бюро (ОКБ). Это связано не только с повышением цены на товары и услуги, но и с ростом инфляционных ожиданий населения. Тренд сохранится в ближайшие месяцы. И учитывая, что он развивается на фоне неблагоприятной экономической ситуации, может привести к росту просроченной задолженности, пишет "Коммерсантъ". Заметнее всего рост был в сегменте автокредитов (+32%) на фоне дефицита автомобилей. При этом в сегменте ипотеки рост за 12 месяцев составил чуть выше 17%, что также связано с ускоренным ростом цен на жилье. В сегменте кредитов наличными за год средний чек вырос лишь на 7,5%.
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