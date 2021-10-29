ФНПР предлагает способ увеличения МРОТ

29 октября. FINMARKET.RU - Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) направила министру труда и социальной защиты Антону Котякову письмо с предложением ежегодно увеличивать соотношение минимального размера оплаты труда (МРОТ) и медианной зарплаты на 1 п. п. и довести его до 50% к 2030 г. , пишут "Ведомости"

С 2021 г. методика установленияизменена - теперь показатель определяется как 42% от медианной зарплаты в стране. Медиана определяется как уровень, для которого одна половина населения имеет зарплату ниже этой величины, другая - выше. По старой методике МРОТ устанавливался на уровне прожиточного минимума 2-го квартала предыдущего года, который рассчитывался исходя из стоимостной оценки потребительской корзины.

Принятие новой методики действительно позволило увеличить уровень МРОТ, оценивают в, но эта разница сокращается. Если в этом году по новой методике МРОТ составляет 12 792 руб. - на 400 руб. выше, чем было бы по старой методике, то в следующем он составит 13 617 руб. - на 140 руб. выше. Но МРОТ в РФ ниже, чем во многих зарубежных странах, в том числе странах бывшего Советского Союза, пишут профсоюзы.

Еще один аргумент в пользу повышения соотношения МРОТ и медианы, отмечают профсоюзы, - доклад Международной организации труда об уровне этого показателя в мире, согласно которому МРОТ в развивающихся странах в среднем равен 67% от медианной зарплаты, в развитых - 55%. В 2019 г. во всем мире в целом медианное значение МРОТ до налогообложения составляло $486 - в пересчете на рубли это порядка 35 000 руб., говорится в письме. Из 31 страны Организации экономического сотрудничества и развития только в США соотношение МРОТ и медианы ниже, чем в России, - там оно установлено на уровне 32%. При этом исходя из медианной зарплаты показатель составляет 84 970 руб. в месяц ($7,25 в час). "Установленное в России соотношение МРОТ и медианной зарплаты ниже, чем в странах с развитой экономикой, что является одной из причин стагнации благосостояния россиян и торможения экономического роста", - говорится в письме.

Представитель Минтруда напомнил, что законопроект, определяющий МРОТ на 2022 г., уже прошел обсуждение на Российской трехсторонней комиссии (РТК) и был одобрен социальными партнерами (профсоюзами). "Вместе с тем МРОТ, как и другие вопросы, связанные с зарплатой работников, - предмет постоянных планомерных консультаций социальных партнеров. Позиции работодателей и профсоюзов по этому вопросу сверяются регулярно, мнения сторон учитываются при формировании нормативно-правовых документов в этой сфере", - добавляет представитель министерства.

ФНПР планирует вновь поднять эту тему на заседании РТК 29 октября, сообщил "Ведомостям" секретарь федерации Олег Соколов. По его словам, Минтруд пока не высказывал свою позицию по предложению профсоюзов. Как отметил Соколов, предложенный способ увеличения МРОТ будет способствовать достижению национальных целей развития в части увеличения реальных доходов населения и снижения бедности, а также в целом ускорит темпы роста экономики.

По расчетам ФНПР, если с 2023 г. ежегодно увеличивать соотношение МРОТ и медианы на 1 п. п., к 2030 г. показатель вырастет до 26 253 руб., при сохранении действующих параметров показатель будет равен 22 053 руб.

Как отмечают эксперты, принятие предложения ФНПР приведет к дополнительным нагрузкам на бюджет.