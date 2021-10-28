Защита от выбросов парниковых газов может обернуться для фермеров допрасходами

28 октября. FINMARKET.RU - Производители молока опасаются нового закона "Об ограничении выбросов парниковых газов". Как считают в Национальном союзе производителей молока (Союзмолоко), попадание подобернется для фермеров значительными расходами, пишет "Российская газета"

Союзмолоко отправило в Минсельхоз и Минэкономразвития письмо с просьбой вывести сельское хозяйство из-под действия закона "Об ограничении выбросов парниковых газов".

В союзе отметили, что в России доля парниковых выбросов от сельского хозяйства составляет 5,9%, что существенно ниже, чем в развитых странах (Германия - около 7,6%, Франция - 17%, США - 10%, ЕС в среднем - 10%). И прямые требования от сельхозпроизводителей ограничиватьтам крайне редки.

Союзмолоко считает, что и России не нужно "бежать впереди паровоза" в решении проблемы, к нему должен быть рациональный подход. Как пояснил гендиректор союза Артем Белов, в законе заложены достаточно жесткие обязательные требования по отчетности и по необходимости не превышать определенный уровень парниковых выбросов.

"В случае необходимости подавать и верифицировать климатическую отчетность, отрасль понесет дополнительные расходы. По оценкам экспертов Союзмолоко, подготовка отчета о выбросах парниковых газов с учетом всех факторов и источников выбросов будет стоить порядка 1,1 млн рублей для одного юридического лица", - отметил Белов. А для строительства биогазовых установок в молочном секторе, по его словам, необходимо более 1 трлн рублей, при этом выбросы метана снизятся лишь на 10% и лишь в одной подотрасли АПК.

Между тем удорожание производства молока может напрямую сказаться на его конечной стоимости для потребителя.