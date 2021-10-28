Российским брендам облегчат выход на международные рынки

28 октября. FINMARKET.RU - Российские власти планируют присоединиться к международной системе регистрации брендов, чтобы упростить продвижение отечественных компаний на зарубежных рынках. Правительство одобрило и направило в Госдуму законопроект об участии РФ в Женевском акте Лиссабонского соглашения о наименованиях мест происхождения и географических указаниях, пишет "Коммерсант" . "Сейчас предпринимателям при выходе на зарубежные рынки необходимо обращаться в национальное ведомство каждой страны по отдельности за регистрацией либо географического указания, либо наименования места происхождения товара. Присоединившись к соглашению, мы создадим возможность одной заявкой зарегистрировать региональный бренд сразу в нескольких странах",- объясняет глава Минэкономики Максим Решетников.

После присоединения к Женевскому акту российский бизнес сможет зарегистрировать интеллектуальные права на свой бренд за рубежом и защитить их на международном уровне при наличии национальной регистрации - в Роспатенте.

Владелец прав на бренд сможет обратиться в Международное бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности для внесения бренда в международный реестр. Далее в страны, где требуетсяинтеллектуальных прав на бренд, будет направлена заявка об этом. Международная система регистрации действует уже в 34 странах, в том числе Евросоюза.

По оценкам Минэкономики, обратиться за международной регистрацией смогут правообладатели более 230 региональных российских брендов, таких, в частности, как "тульские пряники", "краснодарский чай", "башкирский мед".