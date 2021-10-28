Компаниям упростят выход на биржу

28 октября. FINMARKET.RU -готовит законопроект о новом для России механизме привлечения инвестиций - SPAC, который должен упростить выход на биржу для непубличных компаний. Об этом "Известиям" сообщили в ведомстве. В мае 2021 года правительство и ЦБ утвердили дорожную карту по финансированию инвестиций, которая, в частности, предполагает введение в России нового механизма - SPAC. Законодательной основы для него в стране пока не существует. Сейчас Минэкономразвития совместно с профильными ведомствами разрабатывает законопроект по созданию и запуску схемы привлечения инвестиций с помощью SPAC-компаний.

"Такой механизм позволит привлекать средства инвесторов в перспективные компании благодаря размещению акций или цифровых активов вновь созданной проектной компании (SPV)", - отметили в пресс-службе.

Как правило, сейчас для этого используются биржевые и краудинвестинговые механизмы, пояснили там. Применение SPAC-компаний позволит отечественным непубличным фирмам "легче находить источники финансирования под свое развитие - нововведение избавит их от лишних трат времени и денег на листинг", надеются в Минэкономразвития.

Заместитель директора департамента развития цифровой экономики ведомства Алексей Минаев в беседе с изданием уточнил, что Минэк сформировал свои предложения на основе американского опыта и уже направил их в Минфин. Его реакции пока не последовало, отметил чиновник.

Согласно выдержке из дорожной карты, целью SPAC является инвестирование в акции перспективных компаний по усмотрению оригинатора, которым, как правило, выступает успешный инвестор с деловой репутацией. Регулирование, в частности, будет предполагать обязанность для таких компаний хранить привлеченные средства на эксроу-счетах, требования к квалификации инвесторов, установление максимальной стоимости одной акции SPV, а также срока существования таких технических фирм.

В Минфине "Известиям" подтвердили, что вопрос регулирования SPAC-компаний обсуждается.

Большинство опрошенных газетой экспертов положительно оценивают инициативу, но предупреждают о гораздо больших рисках инвестиций в SPAC-компании по сравнению с традиционно выходящими на IPO.