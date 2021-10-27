Рост промпроизводства в сентябре в России ускорился до 6,8%

В сентябре рост промпроизводства в РФ ускорился до 6,8% после 4,6% в августе, сообщил Росстат. По отношению к сентябрю "доковидного" 2019 года показатель вырос на 3,2%. Данные оказались значительно лучше ожиданий экономистов

27 октября. FINMARKET.RU - В сентябре 2021 года промышленное производство в РФ выросло на 6,8% по сравнению с сентябрем 2020 года, говорится в сообщении Федеральной службы госстатистики (Росстата). В августе 2021 года рост, согласно пересмотренным данным, составил 4,6%. Ранее сообщалось о повышении на 4,7%. "Данные уточнены в соответствии с регламентом разработки и публикации данных по производству и отгрузке продукции и динамике промышленного производства", - отмечает Росстат. В июле промышленность в годовом выражении выросла на 7,2%, в июне - на 10,2%, в мае - на 11,9%, в апреле - на 7,2%, в марте - на 1,6%, в феврале - снизилась на 3,6%, в январе - уменьшилась на 2,2%.

По сравнению с августом текущего годаувеличилось на 3,5%.

В январе-сентябре рост промпроизводства составил 4,7%. В третьем квартале показатель вырос на 6,2%.

С исключением сезонного и календарного факторов промышленное производство в сентябре выросло на 1,7% после снижения на 0,8% месяцем ранее.

Ожидания экономистов выглядели менее оптимистично. Консенсус-прогноз аналитиков, опрошенных "Интерфаксом", предусматривал повышение промпроизводства за сентябрь на 4,6% в годовом выражении.

Консенсус-прогноз по росту промпроизводства на 2021 год составляет 4,8%.

Минэкономразвития в сентябре существенно повысило прогноз по росту промпроизводства в 2021 году - до 4,2% с 2,0% (в том числе за счет более быстрого отскока в добывающей промышленности). Прогноз роста промышленности на 2022 год снижен с 3,6% до 3,3%, на 2023 год - с 2,9% до 2,4%, на 2024 год - с 2,7% до 2,2%.

В сфере добычи полезных ископаемых в сентябре повышение объема производства в годовом выражении ускорилось до 9,5% после роста на 6,6% в августе. В январе-сентябре показатель увеличился на 3%.

В обрабатывающих отраслях рост промпроизводства усилился до 4,6% после повышения на 2,9% месяцем ранее. За девять месяцев - рост на 5,2%.

В сфере обеспечения электроэнергией, газом и паром рост в сентябре составил 9,1%, в сфере водоснабжения и утилизации отходов - 7,7%. В январе-сентябре повышение составило 10,7% и 18,9%, соответственно.

Промпроизводство выросло к "доковидному" сентябрю 2019 года на 3,2%, указывает Росстат.

"Рост промышленного производства в сравнении с периодом до начала пандемии COVID-19 составил 3,2% (сентябрь 2021 года к сентябрю 2019 года). При этом обрабатывающие производства увеличили объемы производства по сравнению с аналогичным периодом 2019 года на 5,2%, энергетический сектор - на 5,5%, отрасли, связанные с водоснабжением и водоотведением, утилизацией отходов и ликвидацией загрязнений - на 16,0%", - говорится в сообщении Росстата.

- предоставление сервисных услуг в добывающем секторе - (+27,5%);

- производство пищевых продуктов - (+1,2%) и напитков - (+16,6%);

- производство кожи и изделий из кожи - (+12,9%);

- производство компьютеров, электронных и оптических изделий - (+12,4%);

- обработка древесины и производство изделий из дерева - (+4,0%), производство бумаги и бумажных изделий - (+9,6%);

- производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях, - (+9,4%);

- добыча нефти и природного газа - (+8,4%);

- производство прочей неметаллической минеральной продукции (включая стройматериалы) - (+6,8%);

- производство готовых металлических изделий (исключая машины и оборудование) - (+6,6%);

- добыча угля - (+6,0%);

- выпуск кокса и нефтепродуктов - (+5,2%);

- химпроизводство - (+4,7%);

- металлургическое производство - (+4,3%);

- производство прочих транспортных средств (включая авиационную технику, судостроение и т.д.) - (+3,8%);

- производство резиновых и пластмассовых изделий - (+3,5%).