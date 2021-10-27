Рост промпроизводства в сентябре в России ускорился до 6,8%

В сентябре рост промпроизводства в РФ ускорился до 6,8% после 4,6% в августе, сообщил Росстат. По отношению к сентябрю "доковидного" 2019 года показатель вырос на 3,2%. Данные оказались значительно лучше ожиданий экономистов
27 октября. FINMARKET.RU - В сентябре 2021 года промышленное производство в РФ выросло на 6,8% по сравнению с сентябрем 2020 года, говорится в сообщении Федеральной службы госстатистики (Росстата). В августе 2021 года рост, согласно пересмотренным данным, составил 4,6%. Ранее сообщалось о повышении на 4,7%. "Данные уточнены в соответствии с регламентом разработки и публикации данных по производству и отгрузке продукции и динамике промышленного производства", - отмечает Росстат. В июле промышленность в годовом выражении выросла на 7,2%, в июне - на 10,2%, в мае - на 11,9%, в апреле - на 7,2%, в марте - на 1,6%, в феврале - снизилась на 3,6%, в январе - уменьшилась на 2,2%.
По сравнению с августом текущего года промпроизводство
увеличилось на 3,5%.
В январе-сентябре рост промпроизводства составил 4,7%. В третьем квартале показатель вырос на 6,2%.
С исключением сезонного и календарного факторов промышленное производство в сентябре выросло на 1,7% после снижения на 0,8% месяцем ранее.
Ожидания экономистов выглядели менее оптимистично. Консенсус-прогноз аналитиков, опрошенных "Интерфаксом", предусматривал повышение промпроизводства за сентябрь на 4,6% в годовом выражении.
Консенсус-прогноз по росту промпроизводства на 2021 год составляет 4,8%.
Минэкономразвития в сентябре существенно повысило прогноз по росту промпроизводства в 2021 году - до 4,2% с 2,0% (в том числе за счет более быстрого отскока в добывающей промышленности). Прогноз роста промышленности на 2022 год снижен с 3,6% до 3,3%, на 2023 год - с 2,9% до 2,4%, на 2024 год - с 2,7% до 2,2%.
В сфере добычи полезных ископаемых рост производства ускорился до 9,5%
В сфере добычи полезных ископаемых в сентябре повышение объема производства в годовом выражении ускорилось до 9,5% после роста на 6,6% в августе. В январе-сентябре показатель увеличился на 3%.
В обрабатывающих отраслях рост промпроизводства усилился до 4,6% после повышения на 2,9% месяцем ранее. За девять месяцев - рост на 5,2%.
В сфере обеспечения электроэнергией, газом и паром рост в сентябре составил 9,1%, в сфере водоснабжения и утилизации отходов - 7,7%. В январе-сентябре повышение составило 10,7% и 18,9%, соответственно.
Рост промпроизводства к сентябрю 2019 года составил 0,5%
Промпроизводство выросло к "доковидному" сентябрю 2019 года на 3,2%, указывает Росстат.
"Рост промышленного производства в сравнении с периодом до начала пандемии COVID-19 составил 3,2% (сентябрь 2021 года к сентябрю 2019 года). При этом обрабатывающие производства увеличили объемы производства по сравнению с аналогичным периодом 2019 года на 5,2%, энергетический сектор - на 5,5%, отрасли, связанные с водоснабжением и водоотведением, утилизацией отходов и ликвидацией загрязнений - на 16,0%", - говорится в сообщении Росстата.
Отрасли, показавшие наибольший рост в сентябре в годовом выражении:
Отрасли, снизившие объемы производства по сравнению с сентябрем 2020 года:
- - предоставление сервисных услуг в добывающем секторе - (+27,5%);
- - производство пищевых продуктов - (+1,2%) и напитков - (+16,6%);
- - производство кожи и изделий из кожи - (+12,9%);
- - производство компьютеров, электронных и оптических изделий - (+12,4%);
- - обработка древесины и производство изделий из дерева - (+4,0%), производство бумаги и бумажных изделий - (+9,6%);
- - производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях, - (+9,4%);
- - добыча нефти и природного газа - (+8,4%);
- - производство прочей неметаллической минеральной продукции (включая стройматериалы) - (+6,8%);
- - производство готовых металлических изделий (исключая машины и оборудование) - (+6,6%);
- - добыча угля - (+6,0%);
- - выпуск кокса и нефтепродуктов - (+5,2%);
- - химпроизводство - (+4,7%);
- - металлургическое производство - (+4,3%);
- - производство прочих транспортных средств (включая авиационную технику, судостроение и т.д.) - (+3,8%);
- - производство резиновых и пластмассовых изделий - (+3,5%).
- - производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов - (-9,4%);
- - производство табачных изделий - (-5,5%);
- - ремонт и монтаж машин и оборудования - (-2,7%).
- - добыча нерудных полезных ископаемых - (-4,7%);
- - производство электрического оборудования - (-1,7%);
- - производство мебели - (-1,7%).
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