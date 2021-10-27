Металлурги просят гарантировать временный характер новых налогов

27 октября. FINMARKET.RU - Российские сталепроизводители опасаются, что повышенный НДПИ и акциз на сталь, которые изначально рассматривались и обсуждались на сентябрьском совещании бизнеса с правительством в качестве временной меры, могут носить бессрочный характер.

Ассоциация предприятий черной металлургии "Русская сталь" в письме премьер-министруМихаилу Мишустину напоминает, что на совещании 23 сентября при обсуждении параметров новых НДПИ и акциза на сталь "в целях обеспечения дополнительного ежегодного поступления определённой суммы налогов в доходы бюджетов РФ обсуждалась необходимость ограничения срока действия нового механизма трехлетним периодом 2022-2024 гг".

Однако в Госдуму был внесен законопроект № 1258307-7 "О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса РФ", который эту необходимость не учитывает, пишет "Русская сталь". "Данная редакция законопроекта предполагает, что срок действия нового механизма не ограничен и предполагается бессрочным", - говорится в письме за подписью президента ассоциации и бенефициара "Северстали" Алексея Мордашова (копия имеется в распоряжении "Интерфакса").

"Русская сталь" предлагает при подготовке поправок ко второму чтению законопроекта ограничить срок действия нового налогового механизма трехлетним периодом с 2022 по 2024 гг., и просит Мишустина поддержать предложение, поручив Минфину учесть его при доработке законопроекта.

"Акциз на сталь является новым видом фискальной нагрузки, ранее не применявшимся в отечественной практике. В совокупности с повышением ставки НДПИ, такие меры неизбежно приведут к снижению инвестиционной привлекательности металлургической отрасли и сдерживанию обновления основных фондов, - говорится в письме. - В этой связи было бы разумным ограничить срок действия нового механизма трёхлетним периодом, с последующим анализом влияния механизма на рост инвестиций".

Согласно внесенному в Госдуму проекту изменений в Налоговый кодекс РФ, адвалорная составляющая ставки налога на добычу полезных ископаемых для железной руды устанавливается в размере 4,8% и привязывается к мировой рыночной конъюнктуре. Ставка акциза на жидкую сталь составит 2,7%. В документе не указаны исключения при распространении акциза на сталь, несмотря на просьбы электрометаллургов не распространять его на электросталь. Для коксующегося угля ставка НДПИ составит 1,5%. За бенчмарк, как сообщалось ранее, будет принят FOB HCC Australia.