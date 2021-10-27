Вхождение в капитал НСПК других игроков возможно через несколько лет - Скоробогатова

27 октября. FINMARKET.RU - Банк России не исключает, что через несколько лет вНациональной системы платежных карт (НСПК) могут войти другие игроки, сегодня таких планов нет, заявила первый зампредОльга Скоробогатова в интервью "Коммерсанту"

"НСПК изначально создавалась как акционерное общество, и мы не исключаем, что на каком-то этапе в ее капитал могут войти другие игроки. Но не сегодня. Сегодня мы нацелены на то, чтобы Национальная система платежных карт развивала свои программы, сервисы и продукты настолько активно и быстро, насколько это соответствует нашим амбициозным планам. В развитии карты "Мир" и ее сервисов еще есть куда стремиться. Я думаю, что мы сможем вернуться к теме приватизациичерез несколько лет, когда будут выполнены поставленные задачи", - отметила Скоробогатова.

Также она подчеркнула, что теоретически возможно отдать инфраструктуру рынку, но встает вопрос возврата инвестиций и обеспечения равноудаленности, а также развития инфраструктуры в интересах государства, граждан и бизнеса. По словам первого зампреда, таких коммерческих игроков, которые смогут выполнить все эти требования, на рынке нет.

Ранее в сентябре замминистра финансовАлексей Моисеев отмечал, что ЦБ рано или поздно сократит долю в НСПК, но пока это далекая перспектива. "Когда НСПК создавалась, ЦБ РФ говорил о том, что "рано или поздно мы будем из нее выходить". Вот "рано или поздно" пока... Эта дискуссия (о возможном сокращении доли ЦБ в НСПК), к сожалению, появилась, но ничего такого сейчас, чтобы говорить о том, что в 2021-2022 годах и даже в 2023 году будет какой-то выход - ничего такого не делается. Это какая-то дальняя перспектива. Я даже не понимаю, почему эта дискуссия сейчас пошла и откуда она взялась", - заявил тогда Моисеев.

В июне Скоробогатова уже говорила, что регулятор не исключает вхождения в капитал НСПК новых акционеров, но сначала система должна "нарастить мускулы". "Мы хотели бы, чтобы "Национальная система платежных карт" нарастила мышцы, мускулы, чтобы все социальные и критически важные государственные программы "Национальная система платежных карт" научилась делать, и далее мы готовы вернуться к теме акционирования на одном из этапов, (...) вхождения других акционеров в НСПК", - сообщила тогда она.

Скоробогатова тогда отметила, что по закону у Банка России все равно останется 51%, но вхождение других участников на каком-то этапе вполне возможно.

"Национальная система платежных карт", являющаяся оператором карт "Мир", была создана российскими властями в 2014 году после того, как ряд российских банков подпал под действие американских санкций, и международные платежные системы Visa и Mastercard, подчинившись требованиям США, перестали обслуживать карты, выпущенные этими банками. НСПК объявила о начале эмиссии своих первых карт "Мир" 15 декабря 2015 года. Позднее был законодательно закреплен график перевода бюджетников и пенсионеров на обслуживание по карте "Мир".