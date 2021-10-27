Право на сельскую надбавку к пенсии

27 октября. FINMARKET.RU - С нового года увеличится число россиян, получающих сельскую надбавку к. Право на нее теперь будет у всех тружеников села независимо от места проживания. Тем, кто ранее потерял надбавку из-за переезда в город, ее вернут в беззаявительном порядке. Об этом "Российской газете" рассказали в Пенсионном фонде.

Там уточнили, что сегодня надбавку получают более 900 тыс. пенсионеров. Она устанавливается при соблюдении трех условий: если человек не менее 30 лет отработал в сельской местности, там же проживает и у него нет оплачиваемой работы.

При подсчете стажа, дающего сельским жителям право на повышенную пенсию, учитывается работа в колхозах, совхозах и других сельскохозяйственных предприятиях и организациях при условии занятости в отраслях животноводства, растениеводства и рыбоводства. Всего в списке свыше 500 должностей и профессий.

Работа, которая выполнялась до 1992 года в российских колхозах, машинно-тракторных станциях, межколхозных предприятиях, совхозах, крестьянских хозяйствах, сельскохозяйственных артелях, включается в сельский стаж вне зависимости от наименования профессии, специальности или занимаемой должности, обратили внимание в ПФР.

Размер сельскойсоставляет 25% от фиксированной выплаты к страховой пенсии, или 1511 рублей 12 копеек в месяц, у получателей пенсии по инвалидности, имеющих третью группу, - 755 рублей 56 копеек в месяц, так как у них фиксированная выплата к пенсии - 3022 рубля 24 копейки. После индексации в 2022 году фиксированной выплаты увеличится и размер надбавки.

С января 2020 года сельская надбавка устанавливается по заявлению в клиентскую службу ПФР с предоставлением документов, подтверждающих стаж работы в сельской местности.

Помимо сельской надбавки к пенсии в России существуют и другие.