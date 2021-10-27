Правительство расширит список отраслей для получения финпомощи

27 октября. FINMARKET.RU - Правительство решило расширить список отраслей, которые могут претендовать на кредитную поддержку по антикризисной программе ФОТ 3.0. Об этом первый вице-премьер Андрей Белоусов объявил вчера на встрече с представителями, пишут "Известия"

Так, по словам первого вице-премьера, программа ФОТ 3.0 пополнится шестью отраслями:

- ремонт компьютеров, предметов личного потребления и хозяйственно-бытового назначения (ОКВЭД 95);

- образование дополнительное детей и взрослых (ОКВЭД 85.41);

- стоматологическая практика (ОКВЭД 86.23);

- стирка и химическая чистка текстильных и меховых изделий (ОКВЭД 96.01);

- предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты (ОКВЭД 96.02);

- предоставление услуг по уходу за детьми (ОКВЭД 88.91).

Кроме того, в рамках программы помощь смогут получить даже крупные предприятия из сфер культуры и общепита - для них было сделано исключение. По предварительной оценке, с учетом всех дополнений (продления программы на год, а также расширения списка отраслей), в 2022 году на программу потребуется до 20 млрд допфинансирования, заявила замминистра экономического развития Татьяна Илюшникова.

Как заявил также Белоусов, в случае, если период нерабочих дней будет продлен, бизнесу понадобятся дополнительные меры поддержки. Так, первый вице-премьер согласился подумать над тем, какие преимущества могут получить предприниматели, которые добросовестно соблюдали указания Роспотребнадзора: вакцинировали своих сотрудников и вовремя переводили их на удаленку, не жалея ни сил, ни денег.

Кроме того, он счел возможным проработать инициативу, касающуюся недельной отсрочки по уплате страховых взносов за октябрь, которую необходимо произвести до 15 ноября.

"В принципе вопрос поставлен, ФНС делает всё возможное, чтобы найти решение в этой ситуации и перенести срок, чтобы люди успели заплатить", - констатировал Белоусов.

По итогам встречи он дал поручение Корпорации МСП совместно с бизнесом сформировать единый перечень из предложенных идей.