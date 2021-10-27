- - ремонт компьютеров, предметов личного потребления и хозяйственно-бытового назначения (ОКВЭД 95);
- - образование дополнительное детей и взрослых (ОКВЭД 85.41);
- - стоматологическая практика (ОКВЭД 86.23);
- - стирка и химическая чистка текстильных и меховых изделий (ОКВЭД 96.01);
- - предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты (ОКВЭД 96.02);
- - предоставление услуг по уходу за детьми (ОКВЭД 88.91).
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27 октября 2021 года 09:10
Правительство расширит список отраслей для получения финпомощи
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Артем Геодакян/ТАСС
27 октября. FINMARKET.RU - Правительство решило расширить список отраслей, которые могут претендовать на кредитную поддержку по антикризисной программе ФОТ 3.0. Об этом первый вице-премьер Андрей Белоусов объявил вчера на встрече с представителями МСП, пишут "Известия". Так, по словам первого вице-премьера, программа ФОТ 3.0 пополнится шестью отраслями:
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