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27 октября 2021 года 08:37
В РФ могут упростить уплату НДС при экспорте и импорте услуг
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Владимир Гердо/ТАСС
27 октября. FINMARKET.RU - Минфин РФ предложил упростить уплату налога на добавленную стоимость (НДС) при экспорте и импорте услуг. Инициатива вошла в проект Основных направлений налоговой, бюджетной и таможенно-тарифной политики на 2022-2024 гг., пишут "Ведомости". Сейчас Налоговый кодекс (ст. 148) предусматривает разные критерии определения места реализации для отдельных услуг. Виды услуг, которые не упомянуты в НК, облагаются НДС в стране поставщика. Минфин предлагает установить единое правило - любые услуги по умолчанию должны облагаться НДС в стране покупателя. "Такое изменение упростит действующий порядок определения места реализации работ (услуг)", - отмечается в программном документе Минфина. Одновременно предложено установить аналогичное общее правило для всех стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС). "С точки зрения учета и администрирования единый подход существенно упростит принятие решений касательно налогообложения услуг", - прокомментировала "Ведомостям" директор отдела косвенного налогообложения PwC в России Ирина Цыганкова. Зависимость правил от вида услуг неизбежно приводит к неоднозначным интерпретациям на практике, отмечает эксперт. В отдельных случаях встречаются ситуации двойного налогообложения - когда одна и та же услуга облагается НДС и в России, и за рубежом. Дополнительно Минфин предлагает обязать компании РФ платить НДС за иностранных поставщиков услуг в качестве налогового агента. При этом Минфин намерен разрешить иностранным компаниям самим платить НДС, если они добровольно встанут на налоговый учет в России. Как считает Цыганкова, такая возможность в целом будет положительно воспринята бизнес-сообществом, но таким компаниям нужно разрешить принимать входной НДС к вычету. Как пояснила эксперт, принимать НДС к вычету будет выгодно зарубежным компаниям, которые привлекают местных субподрядчиков при оказании услуг в России. Нужно также облегчить иностранному бизнесу постановку на добровольный налоговый учет, считает Цыганкова. В ЕС также местом реализации услуг для целей НДС признается государство покупателя, но для некоторых услуг все же предусмотрены исключения. Частично дифференцированный подход целесообразно сохранить и в России, полагает Цыганкова. Кардинальная унификация правил без учета специфики отдельных отраслей может спровоцировать рост налоговой нагрузки, отмечают опрошенные "Ведомостями" налоговые консультанты. Наиболее болезненными изменения могут стать для финсектора - банков, брокеров, дилеров, страховых компаний, предупредила Цыганкова. Источник "Ведомостей" в одном из банков в списке системно значимых согласен с тем, что изменения приведут к повышению затрат для финсектора.
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