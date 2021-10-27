В РФ могут упростить уплату НДС при экспорте и импорте услуг

27 октября. FINMARKET.RU - Минфинпредложил упростить уплату налога на добавленную стоимость (НДС) при экспорте и импорте услуг. Инициатива вошла в проект Основных направлений налоговой, бюджетной и таможенно-тарифной политики на 2022-2024 гг., пишут "Ведомости"

Сейчас Налоговый кодекс (ст. 148) предусматривает разные критерии определения места реализации для отдельных услуг. Виды услуг, которые не упомянуты в НК, облагаютсяв стране поставщика.

Минфин предлагает установить единое правило - любыепо умолчанию должны облагаться НДС в стране покупателя. "Такое изменение упростит действующий порядок определения места реализации работ (услуг)", - отмечается в программном документе Минфина. Одновременно предложено установить аналогичное общее правило для всех стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

"С точки зрения учета и администрирования единый подход существенно упростит принятие решений касательно налогообложения услуг", - прокомментировала "Ведомостям" директор отдела косвенного налогообложения PwC в России Ирина Цыганкова. Зависимость правил от вида услуг неизбежно приводит к неоднозначным интерпретациям на практике, отмечает эксперт. В отдельных случаях встречаются ситуации двойного налогообложения - когда одна и та же услуга облагается НДС и в России, и за рубежом.

Дополнительно Минфин предлагает обязать компании РФ платить НДС за иностранных поставщиков услуг в качестве налогового агента. При этом Минфин намерен разрешить иностранным компаниям самим платить НДС, если они добровольно встанут на налоговый учет в России.

Как считает Цыганкова, такая возможность в целом будет положительно воспринята бизнес-сообществом, но таким компаниям нужно разрешить принимать входной НДС к вычету. Как пояснила эксперт, принимать НДС к вычету будет выгодно зарубежным компаниям, которые привлекают местных субподрядчиков при оказании услуг в России. Нужно также облегчить иностранному бизнесу постановку на добровольный налоговый учет, считает Цыганкова.

В ЕС также местом реализации услуг для целей НДС признается государство покупателя, но для некоторых услуг все же предусмотрены исключения. Частично дифференцированный подход целесообразно сохранить и в России, полагает Цыганкова. Кардинальная унификация правил без учета специфики отдельных отраслей может спровоцировать рост налоговой нагрузки, отмечают опрошенные "Ведомостями" налоговые консультанты. Наиболее болезненными изменения могут стать для финсектора - банков, брокеров, дилеров, страховых компаний, предупредила Цыганкова. Источник "Ведомостей" в одном из банков в списке системно значимых согласен с тем, что изменения приведут к повышению затрат для финсектора.