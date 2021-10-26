Прирост миграции может стать рекордным за 25 лет

26 октября. FINMARKET.RU - Правительство РФ почти вдвое повысилопо коэффициенту миграционного прироста в 2021 году. В финальной версии Единого плана по достижению национальных целей развития коэффициент миграционного прироста в нынешнем году составил 27,3. В промежуточном рабочем варианте (на 1 сентября) он равнялся 14,3. В то же время прогнозы кабмина на период 2022-2024 годов даже незначительно снизились.

По подсчетам "Известий" , основанным на методике Росстата и прогнозе по численности населения из Единого плана, в 2021 году прирост мигрантов составит 398 тыс., что станет рекордным показателем за последнюю четверть века. Ранее ожидалось, что прирост едва превысит 200 тыс. Достоверность указанных расчетов подтвердили демографы из НИУ ВШЭ и МГУ им. М.В. Ломоносова.

Согласно расчетам, в 2022 году миграционный прирост должен достичь 212 тыс., а в 2023-2024 годах - по 235 тыс. Причем, несмотря на положительный баланс миграции, население России к 2025 году сократится более чем на 1,6 млн человек, прогнозируют в правительстве.

По данным Росстата, в последний раз миграционный прирост превышал 400 тыс. в 1996 году. По итогам 2020 года этот показатель составил 106 тыс., а за семь месяцев 2021-го (январь-июль) - 161 тыс. Подавляющее большинство из них (155 тыс.) приходится на страны ближнего зарубежья. В числе лидеров - Таджикистан (38 тыс.), Украина (26 тыс.) и Армения (20 тыс.).

В сентябре вице-премьер Марат Хуснуллин сетовал на нехватку рабочих рук на стройках из-за закрытия границ и невозможности привлечь иностранцев. Минстрой, в свою очередь, оценивал дефицит рабочих в этой сфере в 100 тыс. человек.

Опрошенные "Известиями" эксперты призывают к более осторожным оценкам и полагают, что реальный миграционный прирост по итогам года не превысит 300 тыс. человек. По мнению специалистов, резкий пересмотр прогноза мог быть вызван расчетом на компенсационный рост в связи с сокращением в 2020 году из-за закрытых границ или изменениями в соответствии с итогами переписи населения. При этом демографы назвали прогноз правительства весьма оптимистичным.