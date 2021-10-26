Стремительно растет спрос на курьеров

26 октября. FINMARKET.RU - В России наступил настоящий расцвет для профессии курьера. Только за первые три недели октября спрос на них в целом по стране вырос на 10% по отношению к сентябрю. А за год вакансий для сотрудников служб доставки стало больше в 5,2 раза. Такие данные приводит сервис по поиску работы Superjob, пишет "Российская газета"

По данным компании, больше всего курьеров сейчас требуется в Уфе (спрос вырос на 37%) и Перми (+32%). За первые три недели октября на 21% увеличилось количество вакансий для курьеров в Казани. В Красноярске - на 25%. В Москве спрос на курьеров за год вырос на 407%, за первые три недели октября - на 18%.

Но в целом во всех крупных городахза год, прожитый в различных противопандемийных ограничениях, стали очень востребованы. И платят им в среднем довольно прилично. По данным Superjob, за год средняя зарплата сотрудника курьерской доставки выросла на треть. В среднем пешему курьеру предлагают зарплату в 55 тысяч рублей в месяц, водителю-курьеру - 85 тысяч. Максимум, что могут заработать курьеры - до 150 тысяч в месяц. Но для этого придется работать практически без выходных.

"Тренд на агрессивное развитие онлайн-торговли появился еще до пандемии, - говорит директор Института конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович. - Многие люди перестали любить ходить в магазины, потому что этот процесс в крупных городах занимает много времени". Поэтому, по мнению эксперта, спрос на курьеров сохранится вне зависимости от развития ситуации с коронавирусом.

Но в то же время рано ставить крест и на привычной стационарной торговле, отмечает профессор Академии труда и социальных отношений Наталья Локтюхина. "Доставки интересны для больших городов. В небольших городах и сельской местности люди нацелены на более традиционное потребительское поведение. Они как ходили в ближайший магазин за покупками, так и будут это делать", - уверена эксперт.