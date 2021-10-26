Пандемия стимулировала повышенный спрос на кофемашины

26 октября. FINMARKET.RU -и удаленная работа стимулировали повышенный спрос на кофемашины. За девять месяцев в России рекордно выросли продажи кофеварок, рассказали "Коммерсанту" в группе "М.Видео-Эльдорадо". За этот период россияне купили 1 млн кофемашин на 13 млрд руб., что на 17% больше в штуках на 25% в деньгах, чем за аналогичный период 2020 года, когда ритейлеры впервые зафиксировали всплеск продаж этих устройств на фоне пандемии. По отношению к январю-сентябрю 2019 года прирост в этом году составил 50% в количественном выражении и 66% - в денежном, уточнили в "М.Видео".

По данным ритейлера, автоматические кофемашины полного цикла занимают 24% рынка в штуках и 70% в деньгах, их средний чек составляет около 40 тыс. руб. На капсульные кофеварки приходится также 24% в штуках, однако они значительно дешевле - в среднем устройство обходится в 7 тыс. руб.

Самым популярным в России прибором для приготовления, по оценке "М.Видео", стали простые капельные кофеварки, они заняли 30% рынка в штуках.

Такие устройства востребованы за счет невысокой цены, которая в среднем составляет 2,7 тыс. руб. Рожковые кофемашины приобретают около 15% россиян, еще около 6% занимают все остальные устройства, в том числе турки и гейзерные кофеварки.

Всплеск продаж начался еще в 2020 году и продолжает расти на фоне набирающего популярность тренда на домашнее потребление. По мнению экспертов, тенденция сохранится в связи с потребностью в оптимизации расходов.