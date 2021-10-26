Банки упрощают денежные переводы в страны СНГ

26 октября. FINMARKET.RU -упрощают денежныев страны СНГ. В конце октября "Тинькофф" оповестил своих клиентов о внедрении денежных переводов за рубеж по номеру телефона. Как рассказали "Известиям" в службе поддержки клиентов банка, такие перечисления можно осуществить только в рублях. Лимит за одну операцию не более 150 тыс. рублей, а в месяц - не более 1,5 млн.

Аналогичный функционал готовятся запустить еще в двух крупных банках: МКБ и ДОМ.РФ, сообщили их представители изданию. По словам начальника управления развития дистанционного обслуживания МКБ Владислава Ермакова, реализация переводов по номеру телефона за границу планируется в следующем году. ДОМ.РФ рассматривает введение этого сервиса в 2022 году, отметил директор розничных продуктов организации Евгений Шитиков. Согласно исследованиям банка, спрос на услугу будет нишевым и в большей степени актуален для премиальных и private-клиентов, добавил он.

Функция перевода денег за рубеж по номеру телефона среди отечественных кредитных организаций ранее была доступна только для клиентов "Сбера".

"Юнистрим" планирует внедрить функцию, позволяющую переводить денежные средства по номеру телефона, уже в начале 2022 года, сообщил вице-президент компании Григорий Волис. По его ожиданиям, это сделает уже востребованную услугу еще более удобной для пользователей и будет способствовать перетеканию объема переводов в мобильныи? канал.

Сейчас идет активная работа над запуском трансграничных переводов в СБП, сообщили "Известиям" в ЦБ: помимо технологической реализации, разработаны соответствующие изменения в правила платежной системы Банка России, по которым этот сервис может быть реализован как во взаимодействии с аналогичными зарубежными системами, так и через сотрудничество с отдельными иностранными банками.

В ВТБ и Газпромбанке сообщили, что их клиентам пока доступны только переводы за рубеж по карточным реквизитам. В ВТБ поддерживают инициативу Центробанка и НСПК расширить функционал СБП.В Газпромбанке готовы рассмотреть переводы за пределами РФ по номеру телефона, если будет запуск у СБП.

По данным актуальной статистики ЦБ, только за август 2021 года объем перечислений физлиц из России за рубеж составил $893 млн. С начала года этот показатель составил $5,45 млрд. Основная часть (80-90% в зависимости от месяца) приходится на переводы в страны СНГ.