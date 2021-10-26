В макропрогноз вернут понятие бедности

26 октября. FINMARKET.RU - Минэкономразвития готово вернуть в прогноз социально-экономического развития - базовый документ ведомства - оценку уровня бедности. Об этом "Ведомостям" сообщил представитель министерства. Это уже прорабатывается совместно с Минтрудом, уточнил он. По словам собеседника, аналитические расчеты проводятся при формировании линейки целевых показателей для Единого плана по достижению национальных целей. Представитель Минтруда и соцзащиты подтвердил, что фактически такие межведомственные расчеты уже проводятся и при определенных методологических доработках показатель по уровню бедности может быть отражен в прогнозе социально-экономического развития.

Ранее за отсутствие оценок по бедностираскритиковал руководитель Счетной палаты (СП) Алексей Кудрин. "Такая цифра должна быть в прогнозе, но она в этот раз не представлена правительством, что, конечно, является некоторым недостатком, нужно эту группу населения лучше планировать", - заявил Кудрин, выступая на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам.

СП обратила внимание на исчезновение этого показателя ранее в заключении на проект бюджета на 2022-2024 гг. В ее докладе уточнялось, что это объясняется несопоставимостью статистического ряда из-за изменения методики расчета прожиточного минимума, который лежит в основе оценки бедности.

Основой для определения уровня бедности в России считается прожиточный минимум: малоимущими считаются те россияне, чьи доходы оказываются ниже этой черты. В 2021 г. прожиточный минимум на душу населения установлен на уровне 11 653 руб., в 2022 г. - 11 950 руб. Начиная с этого года расчет величины прожиточного минимума определяется в размере 44,2% от медианы среднедушевого дохода за прошлый год и пересматривается не реже одного раза в пять лет. Медиана определяется как уровень дохода, для которого одна половина населения имеет доход ниже этой величины, другая - выше. Ранее расчет величины прожиточного минимума производился ежеквартально на основании стоимостной оценки потребительской корзины, обязательных платежей и сборов.

По данным Росстата, в первом полугодии 2021 г. в России 19,1 млн человек находились за чертой бедности, это 13,1% населения. В 2020 г. уровень бедности снизился до 12,1% с 12,3% в 2019 г.