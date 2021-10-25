В России появятся электромобили массовых марок

25 октября. FINMARKET.RU - Россияне пока не спешат пересаживаться на машины на "батарейках" из-за их высокой стоимости и отсутствия зарядной инфраструктуры в стране. Как минимум одна из этих проблем начнет решаться уже в 2022 году: крупные производители хотят продавать у насмассовых марок, пишет "Российская газета"

Так, Kia объявила о планах привезти в Россию электрический кроссовер EV6,которого должны начаться в следующем году. Родственный электрокроссовер Ioniq 5 от Hyundai также будет доступен у российских дилеров в середине будущего года. Таким образом, в нашей стране стали появляться электрические модели не только от премиальных марок, но и от массовых. Исключением можно считать разве что китайский электрокар JAC iEV7S, который был представлен в России осенью прошлого года, однако его продажи фактически так и не начались.

На сегодняшний день безусловным бестселлером среди новых электромобилей в России является Porsche Taycan, который за девять месяцев 2021-го разошелся в количестве 446 единиц, заняв более 55% этого сегмента. На втором месте - Audi e-tron, чей результат составил 244 экземпляра, согласно данным Ассоциации европейского бизнеса. Таким образом, эти две модели, появившиеся в продаже лишь в прошлом году, аккумулировали более 85% российского рынка новых электромобилей. Всего в январе - сентябре в нашей стране было реализовано 797 таких машин, что составило лишь 0,06% в общем объеме автомобильных продаж.

Потенциал роста у российского рынка электромобилей большой, о чем, в частности, свидетельствует объем реализации "зеленых" машин с пробегом. Так, подержанных "электричек" в нашей стране сегодня продается в четыре раза больше, чем новых, а ведь еще в прошлом году эта разница была вдвое больше.

Производители планируют выводить на российский рынок все новые электрические модели. Более того, иностранные автоконцерны, имеющие мощности в России, не исключают локального производства электромобилей в будущем. Этому, в частности, призвана способствовать принятая недавно российским правительством концепция по развитию производства и использования электрического автотранспорта в России до 2030 года. Согласно документу, к 2024 году в стране планируется выпустить не менее 25 тысяч электромобилей, а к 2030 году их выпуск должен достичь 10% от общего объема производства.