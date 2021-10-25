Правительство просят изменить систему субсидирования перевозок учащихся электричкам

25 октября. FINMARKET.RU - Председатель комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов написал помощнику президента Максиму Орешкину письмо с просьбой изменить систему субсидирования перевозок школьников и студентов в железнодорожном транспорте, пишут "Ведомости" . В нем говорится, что из регионов поступает большое количество жалоб на различные условия и сроки действия льготных билетов для учащихся.

Всего в пригородном сообщении работают 24 пригородные пассажирские компании (ППК), учрежденные, властями регионов и частными инвесторами, а также "Аэроэкспресс", частная Центральная ППК (ЦППК). Доля ОАО "РЖД" в уставном капитале 19 ППК составляет более 50%.

Представитель РЖД сообщил "Ведомостям", что в большинстве регионов учащимся предоставляется скидка в размере 50% от тарифа, на территории Амурской области - в 70%, а в ряде субъектовльготы монетизированы.

Важной проблемой является и то, что в отдельных регионах право на льготный проезд есть только у учащихся, проживающих в данном субъекте РФ.

Также есть случаи, когда скидка предоставляется только в регионе, где расположено учебное заведение. По словам представителя РЖД, при оформлении льготного билета на территории Москвы в Московскую область можно ехать на пригородных поездах всех категорий, а при покупке билета в Подмосковье льгота не распространяется на скорые и скоростные поезда повышенной комфортности. "Сложившаяся ситуация не позволяет в полном объеме обеспечить высокий уровень поддержки учащихся", - отметил собеседник "Ведомостей".

Кутепов также пишет, что, как правило, скидка студентам и школьникам дается в период с 1 сентября по 15 июня, но в большинстве учебных заведений летняя сессия длится до конца июня. При этом региональное субсидирование есть не во всех субъектах РФ.

Эта ситуация, по мнению Кутепова, ставит в неравное положение студентов и школьников и создает "путаницу, а следовательно - социальное напряжение". Сенатор предложил установить единый порядок по предоставлению льгот учащимся во всех категориях пригородных поездов, рассмотреть возможность их круглогодичного действия.

Кроме того, Кутепов предлагает вернуть господдержку из федерального бюджета для компенсации потерь в доходах от перевозки студентов и школьников, как это было сделано в 2010-2012 гг. Тогда правительство покрывало регионам 95% потерь перевозчика, еще 5% выделялось из бюджета субъектов РФ.

В 2012 г. на субсидирование льгот на перевозку учащихся из госбюджета было выделено около 2,1 млрд руб. С учетом инфляции в 2021 г. эта сумма могла бы достигнуть 3,6 млрд руб.

Представитель РЖД завил, что компания поддерживает предложения Кутепова.