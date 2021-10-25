Уровень долговой нагрузки россиян достиг 35% дохода

25 октября. FINMARKET.RU - С начала года уровень долговой нагрузки россиян вырос до 35%. То есть сейчас в среднем заемщики тратят более трети своих доходов на обслуживание обязательств. Такие расчеты приведены в "Карте кредитной активности" проекта "Народного фронта" "За права заемщиков", пишут "Известия"

Как указано в исследовании ОНФ (на основе данных ЦБ, Росстата и крупнейших БКИ), по итогам 1-го полугодия 2021 г. задолженность россиян по кредитам увеличилась на 13,6% и достигла 22,64 трлн рублей. В годовом выражении (к июню 2020 г.) показатель продемонстрировал впечатляющие темпы роста - 23,8%.

Сохранился и тренд на увеличение кредитной нагрузки (рассчитывается как отношение среднего объема задолженности к среднему годовому доходу на домохозяйство). В первой половине 2021 г. показатель достиг 35%, тогда как в начале года он составлял 27%.

Как рассказали "Известиям" в Национальном бюро кредитных историй (НБКИ), сейчас в среднем по стране на одного заемщика приходится 2,1 кредита.

"Показатель долговой нагрузки продолжает расти, однако темпы роста сильно замедлились", - подчеркнул директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков. По его словам, сейчас этому способствует несколько факторов: видоизменение программы льготного ипотечного кредитования, решения ЦБ о повышении макропруденциальных надбавок к коэффициентам риска, рост ключевой ставки.

Как отметили эксперты ОНФ, повышению долговой нагрузки, способствовал рост среднего размера практически всех категорий заимствования. Например, по ипотеке, согласно данным НБКИ, по итогам 1-го полугодия средний чек достиг 3,25 млн рублей, что является историческим максимумом. По сравнению с началом года этот показатель вырос на 16,9%, а за год - на 31,0%.

Между тем россияне начали лучше платить по своим долгам. И хотя в абсолютном выражении уровень просроченной задолженности вырос в 1-м полугодии с 888,3 млрд рублей до 946,6 млрд рублей, а средний размер просроченного кредита - с 15,7 тыс. рублей до 17,4 тыс., доля "плохих" долгов уменьшилась. Так, средний по стране уровень просрочки в первой половине 2021 г. снизился на 0,3 п.п. и составил 4,2%. По сравнению с июнем 2020 г. показатель сократился на 0,2 п.п.

Изменения в поведении заемщиков отмечают и коллекторы. Всё больше граждан понимают, что кредитные обязательства необходимо выполнить, сказал "Известиям" президент СРО НАПКА Эльман Мехтиев. "Поэтому в своей работе коллекторские агентства стали реже сталкиваться с категоричными отказниками", - подчеркнул он.