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25 октября 2021 года 08:45
Производители круп предупредили о повышении цен в ноябре на 10-20%
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Кирилл Кухмарь/ТАСС
25 октября. FINMARKET.RU - Производители круп сообщили торговым сетям о планах повысить цены на гречку, овсянку и хлопья на 10-20% в ноябре, , пишет "Коммерсант". В частности, крупный производитель гречки, овсянки, хлопьев и другой крупяной продукции "Роса" (на копию его письма ссылается издание) предупредил партнеров о повышении с 4 ноября цен по большей части позиций на 10-20%. Как сказано в обращении, причина - существенный и продолжающийся рост цен на зерновые и зернобобовые культуры. Гречка и овес с 1 августа по 15 октября в Алтайском крае подорожали на 38% и 32% соответственно. По данным Росстата, в августе гречневая крупа в РФ в среднем стоила 102,51 рубля за 1 кг, овсяная и перловая - 45,21 рубля, хлопья "Геркулес" - 80,47 рубля за 1 кг. В сети "Верный" подтвердили "Ъ", что получили уведомления от производителей круп о повышении цен в среднем на 15%. Поставщики ссылаются на то, что окончание сбора зерновых не привело к снижению цен, а вызвало дальнейший рост, передал представитель сети. Ритейлер говорит, что вынужден частично принимать повышение цен от производителей, чтобы не создавать дефицита товара на полках. Представитель агрохолдинга "АФГ Националь" (бренды "Националь", Prosto и др.) также говорит о росте себестоимости производства круп. По его словам, цена полипропиленовой и картонной тары за последний год выросла более чем на 100%, российского сырья - в пределах 30%. Основное повышение цен наблюдается по гречке, минимальное - по рису, остальные крупы и бобовые в среднем в закупке показывают рост на 12-15% в течение последних двух месяцев, говорят в холдинге. Гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько говорит, что рост цен на гречку может быть связан с плохим качеством ее урожая в Алтайском крае, основном поставщике этой крупы в России.
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