Производители круп предупредили о повышении цен в ноябре на 10-20%

25 октября. FINMARKET.RU - Производители круп сообщили торговым сетям о планах повыситьна гречку, овсянку и хлопья на 10-20% в ноябре, , пишет "Коммерсант"

В частности, крупный производитель гречки, овсянки, хлопьев и другой крупяной продукции "Роса" (на копию его письма ссылается издание) предупредил партнеров о повышении с 4 ноября цен по большей части позиций на 10-20%. Как сказано в обращении, причина - существенный и продолжающийсяцен на зерновые и зернобобовые культуры.

Гречка и овес с 1 августа по 15 октября в Алтайском крае подорожали на 38% и 32% соответственно.

По данным Росстата, в августе гречневая крупа вв среднем стоила 102,51 рубля за 1 кг, овсяная и перловая - 45,21 рубля, хлопья "Геркулес" - 80,47 рубля за 1 кг.

В сети "Верный" подтвердили "Ъ", что получили уведомления от производителей круп о повышении цен в среднем на 15%. Поставщики ссылаются на то, что окончание сбора зерновых не привело к снижению цен, а вызвало дальнейший рост, передал представитель сети. Ритейлер говорит, что вынужден частично принимать повышение цен от производителей, чтобы не создавать дефицита товара на полках.

Представитель агрохолдинга "АФГ Националь" (бренды "Националь", Prosto и др.) также говорит о росте себестоимости производства круп. По его словам, цена полипропиленовой и картонной тары за последний год выросла более чем на 100%, российского сырья - в пределах 30%. Основное повышение цен наблюдается по гречке, минимальное - по рису, остальныеи бобовые в среднем в закупке показывают рост на 12-15% в течение последних двух месяцев, говорят в холдинге.

Гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько говорит, что рост цен на гречку может быть связан с плохим качеством ее урожая в Алтайском крае, основном поставщике этой крупы в России.