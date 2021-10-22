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22 октября 2021 года 17:11
Ситуация вокруг инфляционных ожиданий потенциально опасна
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Гавриил Григоров/фотохост-агентство ТАСС
Повышение ставки на 75 б.п. является существенным, такой шаг обоснован, прежде всего, инфляционными ожиданиями, заявила Набиуллина. Инфляция начнет снижаться с более высокой точки, чем предполагал ЦБ. И это требует большего ужесточения ДКП
22 октября. FINMARKET.RU - Повышение ставки на 75 базисных пунктов с 6,75% до 7,5% является существенным, означает, что сейчас решения по ставке "не в зоне тонкой настройки", заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина на брифинге. По ее словам, ситуация вокруг инфляционных ожиданий "потенциально опасна". "Это существенный шаг (повышение на 75 базисных пунктов). Очевидно, что мы не в зоне тонкой настройки. И такой шаг обоснован не только динамикой текущей инфляции, но, прежде всего, инфляционными ожиданиями и существенным пересмотром прогноза по сравнению с июлем (ЦБ повысил на 2021 год прогноз по инфляции с 5,7-6,2% до 7,4-7,9%)", - сказала Набиуллина. "Инфляция начнет снижаться с более высокой точки, чем мы предполагали. И это требует большего ужесточения ДКП, чем планировалось в июльском прогнозе и ожидалось в сентябре", - отметила она. "В августе и особенно в сентябре инфляция складывалась существенно выше прогноза. В первые недели октября инфляционное давление не демонстрирует признаков ослабления. Хотя сентябрьский сюрприз данных по инфляции вызван в основном временными факторами, мы расцениваем эту ситуацию как потенциально опасную из-за ее влияния на инфляционные ожидания", - сказала глава ЦБ. "Инфляция существенно ускорилась из-за более скромного урожая овощей, а также роста издержек в животноводстве. Мясо, молоко, овощи - это так называемые товары- маркеры. Заметный рост цен на товары-маркеры даже при небольшом их весе в потребительской корзине может разогнать инфляционные ожидания. В прошлом году мы это видели на примере сахара и подсолнечного масла. В сегодняшней ситуации уже повышенных ожиданий это влияние может быть еще сильнее", - заявила Набиуллина. Пересмотр прогноза по инфляции в 2021 году вызван ситуацией с урожаем и проблемами в мировых логистических цепочках Глава ЦБ РФ пояснила, что существенный пересмотр прогноза по инфляции в РФ в 2021 году вызван ситуацией с урожаем, проблемами в мировых логистических цепочках. По словам Набиуллиной, от итогов уборки урожая будет зависеть и динамика роста цен в оставшиеся два месяца, и окажется ли инфляция по итогам года ближе к 7,4% или 7,9%. "По сравнению с прошлым заседанием совета директоров мы видим, что урожай оказался хуже наших ожиданий. И эпизоотическая ситуация больше повлияет на ситуацию в животноводстве. Плюс к этому логистические проблемы длятся дольше. И мы видим это, например, по ситуации с автомобилями, по спросу на автомобили, по ценам на них. Изменение прогноза на этот год во многом как раз мотивировалось тем, что разовые факторы оказали большее влияние", - сказала Набиуллина о причинах пересмотра прогноза и тех факторах, который не учел ЦБ в предыдущем прогнозе. По ее словам, "мы ожидали снижения продовольственной инфляции, но этого не произошло" по приведенным выше причинам. "Как она будет себя вести дальше, зависит от завершения сбора урожая - он еще не завершился, погодных условий. И это один из факторов почему такая широкая вилка прогноза по инфляции на конец этого года (7,4-7,9%). 7,4% - означает, что продовольственная инфляция начнет, скорее всего, снижаться в четвертом квартале, а по верхней (7,9%) - это значит, что она может остаться вблизи текущих темпов. Поэтому сейчас ситуация во многом будет зависеть от того, что будет происходить в сельском хозяйстве", - заявила глава ЦБ. ЦБ не видит большого риска ухода инфляции ниже 4% По словам Набиуллиной, Банк России не видит большого риска на фоне принятых решений об ужесточении денежно-кредитной политики ухода инфляции в 2022 году ниже таргета в 4%. "Мы не видим такого большого риска. Да, есть дезинфляционные риски для нашего базового прогноза, мы их обозначили, но видим все-таки, что проинфляционных рисков больше", - сообщила она. В случае реализации таких рисков регулятор будет реагировать мерами ДКП, добавила она. "Безусловно, если мы увидим, что устойчивые факторы инфляции резко снижаются, что эти факторы ведут к снижению инфляции, мы будем принимать соответствующие меры денежно-кредитной политики", - заявила Набиуллина. По ее словам, у Банка России нет цели держать инфляцию ниже 4%. "Цели иметь инфляцию ниже таргета у нас нет. Мы действительно можем оценивать постфактум, что называется, в прошлом, за прошлые три года, где в среднем находилась инфляция, понимая прекрасно, что инфляция каждый год не может находиться ровно на 4%. Она волатильна, еще и учитывая множество разовых факторов, о которых мы говорили. Но цель у нас - это годовая инфляция в 4%", - подчеркнула глава ЦБ.
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