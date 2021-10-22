Повышение ставки на 75 б.п. является существенным, такой шаг обоснован, прежде всего, инфляционными ожиданиями, заявила Набиуллина. Инфляция начнет снижаться с более высокой точки, чем предполагал ЦБ. И это требует большего ужесточения ДКП

22 октября. FINMARKET.RU - Повышение ставки на 75 базисных пунктов с 6,75% до 7,5% является существенным, означает, что сейчас решения по ставке "не в зоне тонкой настройки", заявила главаЭльвира Набиуллина на брифинге. По ее словам, ситуация вокруг инфляционных ожиданий "потенциально опасна".

"Это существенный шаг (повышение на 75 базисных пунктов). Очевидно, что мы не в зоне тонкой настройки. И такой шаг обоснован не только динамикой текущей инфляции, но, прежде всего, инфляционными ожиданиями и существенным пересмотром прогноза по сравнению с июлем (ЦБ повысил на 2021 год прогноз по инфляции с 5,7-6,2% до 7,4-7,9%)", - сказала Набиуллина.

"Инфляция начнет снижаться с более высокой точки, чем мы предполагали. И это требует большего ужесточения ДКП, чем планировалось в июльском прогнозе и ожидалось в сентябре", - отметила она.

"В августе и особенно в сентябрескладывалась существенно выше прогноза. В первые недели октября инфляционное давление не демонстрирует признаков ослабления. Хотя сентябрьский сюрприз данных по инфляции вызван в основном временными факторами, мы расцениваем эту ситуацию как потенциально опасную из-за ее влияния на инфляционные ожидания", - сказала глава ЦБ.

"Инфляция существенно ускорилась из-за более скромного урожая овощей, а также роста издержек в животноводстве. Мясо, молоко, овощи - это так называемые товары- маркеры. Заметный рост цен на товары-маркеры даже при небольшом их весе в потребительской корзине может разогнать инфляционные ожидания. В прошлом году мы это видели на примере сахара и подсолнечного масла. В сегодняшней ситуации уже повышенных ожиданий это влияние может быть еще сильнее", - заявила Набиуллина.

Глава ЦБ РФ пояснила, что существенный пересмотр прогноза по инфляции в РФ в 2021 году вызван ситуацией с урожаем, проблемами в мировых логистических цепочках. По словам Набиуллиной, от итогов уборки урожая будет зависеть и динамика роста цен в оставшиеся два месяца, и окажется ли инфляция по итогам года ближе к 7,4% или 7,9%.

"По сравнению с прошлым заседанием совета директоров мы видим, что урожай оказался хуже наших ожиданий. И эпизоотическая ситуация больше повлияет на ситуацию в животноводстве. Плюс к этому логистические проблемы длятся дольше. И мы видим это, например, по ситуации с автомобилями, по спросу на автомобили, по ценам на них. Изменение прогноза на этот год во многом как раз мотивировалось тем, что разовые факторы оказали большее влияние", - сказала Набиуллина о причинах пересмотра прогноза и тех факторах, который не учел ЦБ в предыдущем прогнозе. По ее словам, "мы ожидали снижения продовольственной инфляции, но этого не произошло" по приведенным выше причинам.

"Как она будет себя вести дальше, зависит от завершения сбора урожая - он еще не завершился, погодных условий. И это один из факторов почему такая широкая вилка прогноза по инфляции на конец этого года (7,4-7,9%). 7,4% - означает, что продовольственная инфляция начнет, скорее всего, снижаться в четвертом квартале, а по верхней (7,9%) - это значит, что она может остаться вблизи текущих темпов. Поэтому сейчас ситуация во многом будет зависеть от того, что будет происходить в сельском хозяйстве", - заявила глава ЦБ.

По словам Набиуллиной, Банк России не видит большого риска на фоне принятых решений об ужесточении денежно-кредитной политики ухода инфляции в 2022 году ниже таргета в 4%. "Мы не видим такого большого риска. Да, есть дезинфляционные риски для нашего базового прогноза, мы их обозначили, но видим все-таки, что проинфляционных рисков больше", - сообщила она.

В случае реализации таких рисков регулятор будет реагировать мерами ДКП, добавила она. "Безусловно, если мы увидим, что устойчивые факторы инфляции резко снижаются, что эти факторы ведут к снижению инфляции, мы будем принимать соответствующие меры денежно-кредитной политики", - заявила Набиуллина. По ее словам, у Банка России нет цели держать инфляцию ниже 4%.

"Цели иметь инфляцию ниже таргета у нас нет. Мы действительно можем оценивать постфактум, что называется, в прошлом, за прошлые три года, где в среднем находилась инфляция, понимая прекрасно, что инфляция каждый год не может находиться ровно на 4%. Она волатильна, еще и учитывая множество разовых факторов, о которых мы говорили. Но цель у нас - это годовая инфляция в 4%", - подчеркнула глава ЦБ.