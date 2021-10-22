Бизнесу дали еще год на подготовку к новому порядку применения электронной подписи

22 октября. FINMARKET.RU - Власти дали бизнесу еще год на подготовку к новому порядку применения электронной подписи. Для плавного перехода компаний к новому порядку использования квалифицированной электронной подписи (КЭП) юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями в 2022 году применение машиночитаемых доверенностей (МЧД) будет добровольным, сообщил "Коммерсанту" представитель вице-премьера Дмитрия Чернышенко.

С 1 января 2022 года по закону "Об электронной подписи" сотрудники компаний для подтверждения своих полномочий подписывать документ от имени организации обязаны использовать личную КЭП только на основании машиночитаемой доверенности, заверенной электронной подписью руководителя. Кроме того, КЭП юрлица должна выдаваться только руководителям. При смене или обновлении подписи они должны обращаться в налоговую службу и к ее доверенным лицам, а сотрудники для получения КЭП физлица — в аккредитованные удостоверяющие центры.

Реформа электронной подписи направлена на то, чтобы сделать этот инструмент более безопасным для пользователей и недоступным для мошеннических действий.

Тем не менее "для более органичного перехода компаний было принято решение, согласованное участниками межведомственной рабочей группы под председательством Чернышенко, в которую входят представители общественных организаций и бизнеса, смягчить этот процесс" — применение доверенностей в 2022 году будет добровольным.

В течение переходного периода аккредитованные удостоверяющие центры смогут, как и раньше, выпускать на сотрудников компаний электронные подписи с привязкой к организации.