Число операций по картам "Мир" выросло за год на 44,5%

22 октября. FINMARKET.RU - Количество межбанковских операций по картам "Мир" за год выросло на 44,5% и превысило 3,2 млрд, по данным на 1 октября 2021 года. Об этом "Российской газете" сообщили в пресс-службе НСПК. Каждый год число операций по нацкарте растет на 40%, уточнили представители системы. По словам экспертов, росту популярности карт "Мир" способствовали законодательные инициативы, программы лояльности НСПК и подключение pay-сервисов.

По данным НСПК, большинство операций как в 2020, так и в 2021 году - 1,8 млрд и 2,63 млрд соответственно - было совершено в POS-терминалах. Остальное - онлайн-оплата покупок и услуг, переводы сна карту и т.п. Объемы межбанковских операций по картам "Мир" выросли в январе - сентябре 2021 года на 53% по сравнению с аналогичным периодом 2020-го, уточнили в НСПК.

"Самыми популярными категориями, где держатели карт чаще всего платят "Миром", в январе - сентябре 2020 года стали оплата в супермаркетах (более 959 млн межбанковских операций за период), ресторанах и кафе (более 148 млн операций), АЗС (118 млн транзакций), городской транспорт (более 109 млн операций), аптеки (79 млн транзакций)", - рассказали в НСПК. На рост популярности карт "Мир" в первую очередь повлияли законодательные инициативы (например, обязательное перечисление соцвыплат), считает руководитель направления исследований Центра исследования финансовых технологий и цифровой экономики "Сколково-РЭШ" Егор Кривошея.

Исполнительный директор Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов Павел Шуст отметил, что увеличение числа операций отражает объективный рост популярности карт "Мир": этому способствовала и возможность подключения карт к pay-сервисам, программы поощрения потребителей: скидки за оплату в метро, кешбэк при платежах за ЖКУ и так далее. По мнению Шуста и Кривошеи, тренд продолжится.