Малый бизнес подготовил концепцию равного доступа к услугам экосистем

22 октября. FINMARKET.RU - Неконтролируемый рост цифровых экосистем чреват дискриминацией их действующих и потенциальных пользователей и давлением на ценовую политику поставщиков товаров на маркетплейсы. О таких рисках деловое объединение "Опора России" (представляет интересы малого бизнеса) предупредило Минэкономразвития, Минпромторг и ЦБ, пишут "Ведомости" . Речь идет как о российских, так и зарубежных платформах (Wildberries, Ozon, "Яндекс.Маркет", "Сбермегамаркет", AliExpress, eBay и т. п.), уточнил изданию вице-президент "Опоры России" Алексей Кожевников.

Чтобы платформа не диктовала своим участникам ценообразование и не давала необоснованный приоритет определенным магазинам или брендам в поисковой выдаче, необходимо определить на законодательном уровне конкретные правила игры, сообщается в обращении объединения. "Опора России" подготовила концепцию условий недискриминационного доступа к услугам цифровых платформ для их участников - пользователей, продавцов, исполнителей работ.

Предполагается, что контроль за соблюдением правил недискриминационного доступа будет производить Федеральная антимонопольная служба (ФАС). По плану "Опоры" первичной мерой реагирования будет выдача предупреждения об устранении нарушения правил. В случае отказа или игнорирования предупреждения на платформы должен быть наложен штраф. Для участников, занимающих доминирующее положение на рынке, может быть предусмотрено возбуждение дела о нарушении антимонопольного законодательства и, как следствие, применение "оборотного" штрафа. Для других онлайн-платформ предлагается установить фиксированный штраф от 500 000 до 1 млн руб.

Правила недискриминационного доступа позволят предпринимателям оперативно и в досудебном порядке защитить себя от действий цифровых платформ, пояснил "Ведомостям" Кожевников. По его мнению, ФАС, Минэк и Минпромторг должны делать более решительные шаги по защите производителей в связи с экспансией цифровых платформ на все товарные рынки, которые обслуживают все потребности потребителя. Нужны четкие правила игры - иначе предприниматели и потребители могут попасть в цифровое рабство. Регулировать ситуацию на этой стадии будет гораздо сложнее и болезненнее для всех участников рынка, резюмировал он.

Регулирование отношений между маркетплейсами и поставщиками - одна из целей плана восстановления экономики, одобренного правительством в сентябре 2020 г. Принципы обоюдного взаимодействия разрабатываются на площадке ФАС, передал "Ведомостям" через пресс-службу Минпромторга статс-секретарь - заместитель министра Евтухов. "Важно избежать диспропорции интересов продавца и агрегатора, не говоря уже о дискриминации продавцов", - согласился он с позицией бизнеса. Минпромторг вместе с деловым сообществом готовит свои предложения, уточнил Евтухов.

Большинство опрошенных "Ведомостями" представителей электронной коммерции выступили за саморегулирование внутри отрасли.