МСП не спешат за компенсациями комиссий в СБП

21 октября. FINMARKET.RU - С июля по сентябрь малый и средний бизнес получил 21,6 млн рублей в качествеза использование системы быстрых платежей (СБП), рассказала "Известиям" замминистра экономического развития Татьяна Илюшникова. Это 4,3% от заложенной до конца года суммы в 500 млн.

Госпрограмма, позволяющая малому и среднему бизнесу возместить комиссии за прием денег от клиентов-физлиц черезначала действовать с 1 июля 2021 года . Для ее реализации Минэкономразвития отобрало 53 российских банка. Предполагается, что программа, средства на которую выделены из госбюджета, будет работать до 31 декабря.

Как отметила Илюшникова, пик активности бизнеса в СБП пришелся на сентябрь: в этом месяце объем компенсаций превысил 11 млн рублей и их получат более 14 тыс.

По словам замглавы Минэкономразвития, согласно оценкам ЦБ, на 1 октября 2021 года к СБП подключено 109 тыс. предпринимателей и все они могут рассчитывать на компенсацию затрат в случае использования системы. Она напомнила, что эта мера поддержки предоставляется автоматически, а сумма возмещения не ограничена.

Услуга СБП стала весьма востребованной среди физлиц, так как легко позволяет переводить денежные средства родным, друзьям и знакомым вне зависимости от банка получателя, констатировал директор банковских рейтингов НРА Константин Бородулин. Юрлица только начинают активное использование данной системы, поэтому объем их операций пока незначителен.

"Со временем бизнес будет увеличивать объем операций в СБП ввиду ряда преимуществ - простоты подключения, оперативного зачисления и невысоких тарифов. Темпы развития данного направления пока невысоки ввиду отсутствия достаточного информирования, а также больших сроков возмещения комиссий (компенсация поступает до 20 рабочих дней в банк и до 25 рабочих дней на счет юридического лица)", - заявил эксперт.

А управляющий директор рейтингового агентства НКР Дмитрий Орехов полагает, что работа по внедрению СБП в работу малого и среднего бизнеса потребует еще много времени.